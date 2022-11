Mezzo milione di euro per il ripascimento del litorale di Jesolo

Arrivano nuovi fondi per la difesa del litorale marittimo. La giunta comunale di Jesolo ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il ripascimento manutentivo nell’anno 2023, che prevede una spesa complessiva di 485mila euro.

I passati eventi marini hanno determinato criticità tali da rendere necessari lavori d’urgenza per i quali sono intervenuti diversi attori pubblici, ciascuno per la propria competenza, con l’obiettivo di contrastare i potenziali danni dovuti alle mareggiate. È una delibera di giunta regionale del 2014 a disciplinare le condizioni per la realizzazione strategica di sedimenti necessari per compensare le situazioni di deficit attraverso ripascimenti strutturali, riconoscendo la generalizzata condizione di crisi in cui versano i litorali veneti.

Per questa ragione, è necessario ripristinare artificialmente il bilancio sedimentario delle coste, ristabilendo l’equilibrio tra zone di erosione e zone di accumulo. La stessa necessità è emersa in questi mesi, durante gli incontri che l’amministrazione ha avuto con le rappresentanze delle associazioni di categoria degli operatori turistici, le quali hanno richiesto la programmazione di interventi di ripascimento manutentivo del litorale in preparazione della prossima stagione balneare.

«Siamo in costante contatto con la Regione e i tecnici del genio civile. Stiamo valutando la possibilità di mettere in campo degli interventi strutturali, a Jesolo come in tutto il resto della costa veneta. - dichiara il sindaco, Christofer De Zotti - Nel frattempo è indispensabile sistemare i danni causati dalle mareggiate, presentando al meglio la nostra spiaggia la prossima estate e mettendo gli operatori nelle condizioni di lavorare al meglio».