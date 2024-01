Opere di restauro all’Istituto Musatti di Dolo

Facciate, bagni, tetti e la certificazione antincendio: oltre mezzo milione di euro per il restauro all’Istituto Musatti di Dolo. La Città metropolitana ha concluso nei giorni scorsi l’intervento di risanamento delle facciate esterne della succursale di via Rinascita a Dolo dell’Istituto Musatti. Si tratta dell’ultima delle varie attività che hanno interessato il fabbricato in uso all’istituto Musatti a partire dalla fine dello scorso anno scolastico. Il risultato finale è quello di una sede funzionale, sicura e anche esteticamente più gradevole che ha comportato finora una spesa di circa mezzo milione di euro. Un’attività che rientra in quelle avviate da tempo da Città metropolitana su indicazione del sindaco Luigi Brugnaro per ottenere una riqualificazione dei tutti i plessi scolastici che ospitano gli istituti superiori del territorio.

L’intervento di risanamento delle facciate ha interessato una superficie complessiva di oltre 1.800 metri quadri. Si è proceduto prima al lavaggio, quindi si è intervenuti con opere di picchettamento per il distacco degli intonaci sollevati e compromessi e successivamente con un ciclo di ripristino passivante dei ferri esposti alle intemperie e con malta cementizia. «Città metropolitana continua la riqualificazione degli edifici che ospitano le sedi degli istituti superiori del territorio – commenta Maika Canton, consigliere delegato metropolitano all’edilizia scolastica – Un lavoro partito anni fa e che ha come obiettivo quello di dotare tutte le scuole di sedi adeguate, sicure, al passo con i tempi e in grado di rendere piacevole e confortevole anche le ore di lezione che alunni, docenti e personale Ata trascorrono quotidianamente all’interno delle strutture. L’Istituto Musatti di Dolo in questi mesi ha subito una profonda opera di restyling e il risultato finale è ottimo e per questo è giusto ringraziare non solo la dirigenza scolastica ma anche tutti i tecnici della Città metropolitana e gli operai che dall’estate scorsa hanno lavorato per rendere meno disagevole la convivenza con i lavori, limitando l’interferenza con l’orario didattico».

Nella succursale di via Rinascita nei mesi scorsi erano stati eseguiti dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per un importo complessivo di 250 mila euro. Lavori straordinari per opere di finitura e dipintura per 89.454,50 euro e quindi opere urgenti della copertura in coppi a seguito della grandinata estiva del 19 luglio scorso per un importo di 48.690,98 euro. I lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di 2 aule di informatica hanno comportato una spesa di 28.182,00 euro e lavori di manutenzione straordinaria sulle facciate un importo di 90.317,62 euro. Nei prossimi mesi sono previsti lavori su 4 gruppi di bagni che prevedono la controsoffittatura, e la linea antincendio esterna per 114.894,22 euro.