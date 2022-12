Congresso Filctem Cgil, eletto il nuovo segretario

Eletto il nuovo segretario dei chimici e tessili della categoria Filctem Cgil di Venezia. Sarà Michele Pettenò a guidare il sindacato dopo Davide Camuccio che passa a nuovi incarichi al regionale. Martedì a Zelarino al centro Cardinale Urbani si è svolto il quarto congresso Filctem-Cgil di Venezia, in un momento delicato per tutta la categoria tra rinnovi contrattuali e rincari energetici che si abbattono su famiglie e aziende.

Più di 70 persone tra dirigenti sindacali, delegate e delegati hanno discusso su quello che di buono è stato fatto e quello che si farà per i prossimi 4 anni ed allo stesso tempo hanno avuto l'onere e l'onore di eleggere il nuovo direttivo e la nuova assemblea generale. «Per un segretario che se ne va, un altro inizia - commentano dalla Filctem - con l'unanimità è stato eletto Michele Pettenò (ex lavoratore Sirma) nuovo segretario generale di categoria». Pettenò dopo aver ricevuto l'incarico ha esposto il proprio programma per i prossimi anni, spaziando dal petrolchimico al distretto di Murano, dalla transizione energetica al Pnrr chiedendo la collaborazione tra le varie strutture territoriale, regionale e nazionale.