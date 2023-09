I migliori bar d'Italia per il Gambero Rosso: due sono in centro a Venezia

È uscita ieri, giovedì 21 settembre, la guida Bar d’Italia 2024 del Gambero Rosso, che fotografa lo scenario composito delle caffetterie e dei bar disseminati lungo la penisola. I riconoscimenti più alti, tre tazzine e tre chicchi, sono assegnati a 45 indirizzi. Sono due i locali che hanno ottenuto il massimo punteggio a Venezia, entrambi nella città storica: Amo e Grancaffè Quadri, entrambi nella città storica.

Che cos’è oggi un bar?

Complesso l’inquadramento e la definizione di bar, in questo momento. La guida prova a rispondere così: «Un luogo dove la colazione, dolce e salata, si fa slow e sconfina nel brunch, dove la pausa pranzo valorizza sempre più i vegetali di stagione assecondando nuovi regimi alimentari e dove l’irrinunciabile rito dell’aperitivo è scandito da Spritz e calici di vino affiancati da cocktail list studiate, con interessanti proposte zero alcol o drink che esaltano il caffè, il tè o anche la birra. Insomma, un luogo in cui nulla è dato per scontato e l’innovazione è costante».

