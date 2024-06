Il ministro Lollobrigida al Villaggio Coldiretti

Il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida e degli affari esteri Antonio Tajani questa mattina hanno visitato il Villaggio Coldiretti a Venezia, incontrando i produttori agricoli.

Un video-messaggio del sindaco, Luigi Brugnaro, ha preceduto l'inizio dell'inaugurazione della manifestazione alla presenza anche dell'assessore comunale ai rapporti con il mondo dell'agricoltura, Renato Boraso, del presidente della Regione, Luca Zaia, il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini, il presidente della Coldiretti Veneto, Carlo Salvan, il presidente Commissione agricoltura in Senato, Luca De Carlo, il presidente di ICE Agenzia, Matteo Zoppas e il già ministro dell'Economia e delle Finanze, Giulio Tremonti. «Mi auguro che questa manifestazione possa renderci più consapevoli sull'importanza dell'agricoltura e allo stesso tempo della pesca, nonché della difesa di tutta la nostra filiera agroalimentare - ha detto Brugnaro -. È importante ricordare come la nostra città internazionale rappresenti un centro nevralgico per la distribuzione di prodotti nel mondo».

Tra i temi di cui si è parlato, la problematica della mucillagine, che in questi giorni sta impedendo l'uscita in mare dei peschereggi veneti, e l’ emergenza granchio blu. In particolare, è stato chiesto l'impiego di risorse Feampa della Regione Veneto per finanziare la pesca e lo smaltimento del granchio blu nel corso del 2024, nonché le reti e le attrezzature dei pescatori di mare andate distrutte.

«Abbiamo chiesto la nomina urgentissima del commissario all’ emergenza granchio blu - afferma Alessandro Faccioli di Impresa Pesca Coldiretti -. Ci siamo messi a disposizione per collaborare con lui affinché possa individuare le risorse necessarie anche alla vivificazione delle lagune. Abbiamo riscontrato che i problemi maggiori del granchio blu arrivano dalle lagune dove la crisi ambientale è più evidente. Servono le risorse per la ripartenza del settore attraverso la risemina dei mitili».