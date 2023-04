La Miotto Distribuzione festeggia 50 anni e apre una filiale a Chioggia

Miotto Distribuzione, azienda familiare specializzata nella distribuzione di prodotti beverage nel canale Ho.re.ca., ha festeggiato oggi i suoi primi 50 anni, con una novità: alla storica sede di Campolongo Maggiore affianca una filiale a Chioggia. La succursale servirà a garantire maggiore qualità e tempestività nella distribuzione del territorio balneare, oltre che nelle province di Venezia, Padova e Rovigo.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Francesco Andreato e i figli Marisa e Lino per la Miotto srl, il sindaco di Campolongo Maggiore, Mattia Gastaldi, oltre alle autorità della zona. Come ricordato in fase di celebrazione, l'azienda fa parte di “San Geminiano Italia”, uno dei più grandi gruppi di acquisto del settore, è dotata di un proprio parco automezzi, di attrezzature e know how per l’organizzazione di eventi pubblici e privati, e di un’officina interna per la manutenzione delle strutture proprie e dei clienti.

La storia della Miotto Distribuzione

Nata nel 1973, con sede rimasta sempre a Campolongo Maggiore, la Miotto Distribuzione ha custodito gelosamente la gestione familiare dell'azienda, adeguandosi però alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con l'apertura della filiale di Chioggia, l'azienda copre ora anche una vasta fetta del litorale veneto. Miotto dà lavoro attualmente ad oltre 30 persone, «prestando massima attenzione - spiegano i titolari -, oltre che alla qualità dei prodotti, agli aspetti riguardanti l'ambiente e la sicurezza per i propri collaboratori». L'azienda distribuisce da 50 anni una vasta gamma di birre in bottiglia e in fusto delle maggiori marche, oltre che vini di pregio, champagne, ed è concessionaria, sia per il confezionamento che per i fusti, dei brand Coca Cola e Pepsi Cola.