Mira, quasi 2 milioni per cinque opere attese da anni

Lo Stato finanzia cinque progetti a Mira per opere pubbliche già presenti nel piano di bilancio 2022-2024, che dovranno essere avviate entro luglio 2023. Sono la pista di atletica, la ristrutturazione degli spazi della casa delle associazioni, il primo stralcio delle piste ciclabili di via Foscara e di via Valmarana, il rifacimento degli spogliatoi del calcio Valmarana. Il finanziamento, come spiegato dall'assessore al Bilancio Fabio Zaccarin, «si aggiunge ai fondi già assegnati a fine 2021 di circa 2 milioni di euro e rientra nella linea di attuazione della rigenerazione urbana, anch'essa confluita nei fondi del Pnrr».

Più in particolare, sono stati destinati 970 mila euro per la ristrutturazione della pista d’atletica e 150 mila euro per gli spazi della casa delle associazioni, 700 mila per le piste ciclabili e 180 mila per il rifacimento degli spogliatoi. Il Comune di Mira dovrà cofinanziare parte delle spese per circa 100 mila euro. «Tutte le opere - prosegue l’assessore - dispongono già delle relative progettazioni che permetteranno l'avvio delle procedure di affidamento dei lavori entro i tempi stabiliti. Le risorse oggetto della manovra sono vincolate, per il loro impiego, all'affidamento dei lavori entro luglio del 2023 e al rispetto dei vari vincoli previsti dai finanziamenti europei».

«I finanziamenti – sottolinea il sindaco Marco Dori – sono molto importanti per avviare progetti strategici e attesi da tempo, come la ciclabile tra Malcontenta e Dogaletto o il recupero integrale della pista di atletica, ma anche per sistemare la casa delle associazioni. Sono anche frutto di una battaglia sacrosanta che i sindaci e Anci hanno portato avanti questo inverno per superare la disparità introdotta dall'indice di vulnerabilità. Per questo ringrazio il governo, i parlamentari e le forze politiche che hanno capito le ragioni della nostra richiesta».