Mira, continua la svolta green: altri 93 mila euro per i parchi e i giardini

Investimenti nei parchi e nei giardini pubblici, scuole comprese: il Comune di Mira continua a puntare sul volto "green" della Riviera ed è in arrivo anche un progetto sperimentale per i ponti fioriti. La variazione di Bilancio di agosto ha stanziato circa 93 mila euro per acquisto di nuovi elementi di arredo nei parchi e nei giardini e per la manutenzione e l'acquisto di nuove attrezzature (giochi). Il rinnovo in primavera aveva riguardato Forte Poerio, Parco Natura Allegra e Sant'Ilario.

Ora gli interventi più consistenti verranno eseguiti nel parco centrale di via Gramsci e di via Oberdan con lavori di sistemazione e messa a dimora di nuove piante nelle due aiuole rialzate e l'installazione di nuova staccionata in legno a delimitazione del parco dalla strada per via Gramsci. Verranno messi nuovi giochi, tra cui le altalene dove non c'erano e panchine oltre a una staccionata in legno per delimitare il parco dalla strada per via Oberdan. Nelle scuole Villa Lenzi e Ugo Foscolo saranno installati nuovi giochi, mentre all'asilo nido comunale arriverà un nuovo gazebo per le attività all'esterno dei più piccoli e una nuova sabbiera. Il gazebo esistente è stato sistemato le settimane scorse con altro finanziamento.

«L’obbiettivo - spiega l'assessore ai Parchi e all'Istruzione Albino Pesce - è quello di continuare a verificare anche nelle altre scuole lo stato di tutte le attrezzature ludiche e intervenire nella sistemazione in base alle disponibilità economiche. Con questa ultima variazione si continua ad arricchire e a mantenere i nostri parchi gioco: si è iniziato con l’asilo nido e le prime due scuole a verificare la situazione e a intervenire con la sistemazione o installazione di nuovi giochi e attrezzature. L'amministrazione comunale di Mira - continua l'assessore Pesce - intende poi investire anche sul decoro floreale». Pronto un progetto sperimentale che riguarda la messa a dimora di numerosi fiori colorati sui ponti lungo il Naviglio, denominato “Ponti Fioriti”. «Renderà - conclude l'assessore - la città più bella e accogliente, considerati i tanti turisti che l’attraversano via acqua e via terra». Nuove aiuole fiorite spunteranno all’imbocco di Riviera Silvio Trentin.