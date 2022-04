Scoprire Mirano in carrozza: il progetto dei commercianti per il turismo di prossimità

Mirano invita a riscoprire le bellezze della città con cavallo e carrozza: Confcommercio, il Comune e alcune realtà culturali locali hanno presentato un progetto che punta sul turismo di prossimità, quello non legato ai grandi flussi e rivolto soprattutto ai visitatori locali. Si chiama "Mirano, l’isola che non c’è", titolo che nasce dalla storia locale: in passato la città era un'isola circondata da canali, poi in parte interrati per dare vita al centro storico com’è oggi. Resta tuttavia un’isola da scoprire, soprattutto in quei lati più nascosti e meno conosciuti anche dai suoi stessi abitanti.

Per farlo, Confcommercio ha avviato un corso per operatori in carrozza, che avranno il compito di guidare i visitatori accompagnandoli attraverso percorsi di valore simbolico e turistico. L’idea è di mettere in rete i siti di interesse locale, inserendoli in un circuito per incentivarne la conoscenza e visibilità in modo innovativo, accessibile ed ecologico. I conduttori di carrozza saranno piccoli operatori locali che già praticano questa modalità di noleggio, anche se poco diffusa. Accanto a questo, una brochure turistica su Mirano e dintorni a parlare ai visitatori delle bellezze e delle eccellenze culturali, storiche, paesaggistiche.

L'idea è stata spiegata oggi da Ennio Gallo (Confcommercio Miranese), Tiziano Minuzzo (del distretto del commercio), Roberto Rossato (capo delegazione dei commercianti) e Renzo Niero (associazione Echidna e laboratorio Bel-Vedere). Domenica 10 aprile l’esordio: "Mirano l’isola che non c’è" sarà anche il titolo della prima vera manifestazione di piazza dopo lo stop per il Covid, con la possibilità di fare un tour primaverile in carrozza. In centro, per tutta la giornata, saranno presenti i commercianti della città con i loro negozi a cielo aperto, oltre a prodotti e bancarelle. Il progetto verrà condiviso poi anche con le agenzie di viaggi, che contribuiranno a promuovere la nuova attrazione turistica. Terminata la fase sperimentale si potrebbe puntare a eventi di più giorni, con pacchetti e tour organizzati per scoprire la città nell’arco di più giornate.