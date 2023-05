Reddito complessivo medio, Mirano è il comune più "ricco" del Veneziano

Distano poco più di 65 chilometri, ma la differenza del reddito complessivo medio Irpef dei contribuenti residenti in questi due comuni è enorme: a Mirano, il comune più ricco tra i 44 presenti in provincia di Venezia, ciascun contribuente residente dichiara un reddito complessivo medio pari a 25.771 euro, in quello più "povero", ovvero Eraclea, solo 18.658 euro. L’elaborazione è stata realizzata dall’Ufficio studi della Cgia di Mestre, che ha preso in esame le dichiarazioni dei redditi 2021 in possesso del ministero dell’Economia e delle finanze (Mef). Tra i 563 comuni presenti in Veneto, Mirano si colloca al 38° posto, mentre Eraclea occupa la posizione 510.

Come rilevato dalla Cgia, nelle ultime posizioni della provincia di Venezia ci sono anche il Comune di Chioggia con 19.608 euro, Cona con 19.331 euro, Cavarzere con 19.167 euro, Caorle con 18.925 euro e Cavallino-Treporti con 18.798 euro. «Va comunque sottolineato che questi dati non includono i redditi dei soggetti a imposta sostitutiva o esenti da tassazione diretta - spiega il presidente, Roberto Bottan -, come gli interessi sui redditi di capitale e i redditi realizzati applicando il regime fiscale forfettario, e da eventuali integrazioni, come il reddito di cittadinanza, l’assegno unico, le pensioni di invalidità».

Seguono Noale, Portogruaro e Stra

Dopo Mirano, i più "ricchi" della provincia di Venezia abitano nei Comuni di Noale con un reddito di 24.548 euro, Portogruaro con 24.505 euro e Stra con 24.124 euro. Il comune di Venezia, invece, si colloca al 7° posto a livello provinciale, con un reddito complessivo Irpef medio pari a 24.058. Tra i comuni capoluogo di provincia del Veneto, Venezia occupa l’ultima posizione.