Il Mirano Summer Festival celebra 18 anni di musica e solidarietà | VIDEO

Il Mirano Summer Festival celebra un traguardo speciale: 18 anni di musica, solidarietà e crescita continua. Solo lo scorso anno, la kermesse ha registrato ben 90mila presenze, confermando il suo ruolo centrale nella vita culturale e sociale del territorio e posizionandosi ufficialmente tra i festival più attesi dell’estate.

Nella serata di venerdì 12 luglio a esibirsi sul palco della manifestazione è stato il rapper Ernia, accolto da un bagno di folla. «Finora il Mirano Summer Festival ha raggiunto oltre 20mila presenze – spiega il patron dell'evento e presidente dell’Associazione Volare 4.0, Paolo Favaretto –. La risposta del pubblico ci rende orgogliosi e convinti che questo straordinario appuntamento possa continuare a crescere fino a diventare un’eccellenza del territorio. La città di Mirano sta infatti ricevendo un significativo incremento del turismo grazie ai grandi artisti che si esibiscono sul nostro palco». I prossimi a portare la loro musica saranno Achille Lauro (19 luglio), i The Kolors (20 luglio), Loredana Bertè (22 luglio) e Raf (25 luglio), oltre a celebri cover band che si alterneranno con dj set e serate dedicate alla solidarietà.

La solidarietà

Sono tante le iniziative benefiche che fin dal primo anno hanno accompagnato la kermesse: in 18 anni, infatti, il festival ha donato oltre 200mila euro in beneficenza, sostenendo molteplici cause come l'assistenza alle vittime del tornado di Dolo, i fondi per la casa di riposo Luigi Mariutto, il supporto all'associazione Donne in Rosa, la costruzione del primo parco giochi inclusivo di Mirano e l'aiuto finanziario a famiglie in difficoltà, solo per citarne alcuni.

Quest'anno è stata stretta una collaborazione con la Fondazione Città della Speranza di Padova e l’Associazione Sogni Onlus, che aiuta i bambini malati e le loro famiglie a realizzare i propri sogni. Questo importante partenariato rappresenta un ulteriore passo avanti nel consolidare il festival come un'eccellenza del territorio miranese e un punto di attrattività per tutta la regione.

Inoltre il ricavato del parcheggio della manifestazione andrà all’associazione ADA (associazione per i diritti degli anziani) per poter acquistare un’auto dotata di pedana per il trasporto gratuito degli anziani.