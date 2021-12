Miss Italia "sposa" Venezia in un'edizione tutta social

Sarà Venezia la casa di Miss Italia, anche se in questa edizione 2021 il concorso di bellezza sarà soprattutto virtuale, tra social e piattaforme streaming. Il nuovo format è stato presentato oggi, 9 dicembre, alla smart control room del Tronchetto. Il concorso si svilupperà su due binari: alle 20 finaliste selezionate negli scorsi mesi per la corona tradizionale di più bella d'Italia si aggiungono altre dieci ragazze, finaliste del concorso Miss Social.

Dal 12 al 19 dicembre saranno protagoniste di diverse esperienze in più contesti di Venezia, per promuovere eccellenze cittadine come cultura, sport e artigianato. Saranno sviluppati 8 contenuti della durata di 8 minuti ciascuno, online su una piattaforma digitale dedicata. La cerimonia di incoronazione delle vincitrici di Miss Italia e Miss Italia Social andrà invece in diretta, sempre su piattaforma, il 19 dicembre.

Alla presentazione hanno partecipato il sindaco Luigi Brugnaro, la patron Patrizia Mirigliani, l'autore Giorgio Squarcia e il coordinatore della conduzione, Alessandro Di Sarno. Secondo Brugnaro, il nuovo format fa parte di un percorso di modernizzazione: «L'idea di bellezza che caratterizza Miss Italia cammina di pari passo con quella di armonia e sostenibilità». Concetto ribadito da Mirigliani: «Convinta ed incoraggiata dall'evidenza di un mondo che cambia, ho deciso, insieme al sindaco e a degli esperti di digitale e tematiche GenZ, di innovare il format», ha spiegato.

«Il primo obiettivo è conoscere a fondo le 20 Miss e farle conoscere al pubblico - ha chiarito Squarcia - e far precedere la finale da una miniserie in otto episodi serve proprio a questo». Per Di Sarno, la vera sfida è «trovare l’equilibrio tra la forza rivoluzionaria di questo cambiamento e la sacralità di un concorso come Miss Italia».