Eletta a Venezia la nuova Miss Italia: è la 20enne Zeudi Di Palma

Zeudi Di Palma, 20enne campana, è la nuova Miss Italia. Incoronata a Ca' Vendramin Calergi, sede del Casinò di Venezia, si è imposta su Gabriella Bagnasco (Basilicata) e Lorena Tonacci (Campania). La finale del concorso, rimandata a causa del Covid, è stata trasmessa ieri sera in live streaming sulla piattaforma web Halbiz. Al timone della serata, l'inviato del programma tv "Le Iene" Alessandro Di Sarno e l'esplosiva Elettra Lamborghini.

Zeudi Di Palma è Miss Italia 2021

La nuova reginetta di bellezza era giunta al concorso con il titolo di Miss Napoli, città dove è nata. Modella con una grande passione per il calcio, studia Sociologia all'università. La giovane, nel corso dell'evento, è stata protagonista involontaria di un errore grossolano: il suo nome era finito nella busta della prima eliminata dal terzetto finale; poi è seguita la correzione con il nome giusto, quello della "collega" campana Tonacci.

Miss Italia quest'anno ha reso omaggio ai 1600 anni della fondazione della città di Venezia, e ha saputo rinnovarsi in chiave social, raccontando da una parte la bellezza fisica delle ragazze in gara, e dall'altra la creatività. Per la prima volta dalla sua fondazione, il concorso, pensato come una mini serie televisiva, si è svolto interamente sui social network e sul web.