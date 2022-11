La prima edizione del MITdesignX premia le startup Accaindustries, Rehub e 2Gift

Generatori di idrogeno e ossigeno a richiesta per qualsiasi tipologia di veicolo a motore; un sistema di economia circolare per riutilizzare gli scarti di vetro di Murano; una web-app per lo sviluppo di una nuova forma di shopping sostenibile. Sono le idee alla base dei tre progetti premiati all’isola della Giudecca in occasione dell’evento conclusivo della prima edizione di MITdesignX Venice, il progetto nato dalla collaborazione fra il MITDesignX di Boston e la società benefit SerenDPT di Venezia assieme alla Fondazione di Venezia, con il patrocinio della Regione e del Comune. All’iniziativa hanno contribuito università Iuav, Unicredit, Find The Way, Rotary Club, Le Village by Carige, Fondazione Comunica, Digital Meet e Jeve.

I tre progetti vincitori sono stati individuati da una giuria composta da Michele Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia, Maximiliano Romero, professore associato Iuav, Marco Lotito, innovation manager di HUBitat/WMF, Susanna Zuccarini, promozione e networking Invitalia, e Stefania Agnoli, area manager small business Unicredit, all’interno di una rosa di dieci team finalisti. Ad elaborarli sono stati rispettivamente le startup Accaindustries, Rehub e 2gift.

Guidati dai docenti della MIT School of Architecture and Planning (SA+P), i team hanno svolto un percorso di innovazione progettuale e di crescita imprenditoriale finalizzate a trovare risposte alle sfide dello sviluppo sostenibile di Venezia e di altre storiche città costiere. Il progetto ha richiamato nella sua prima fase, preliminare all’uscita della call e tenutasi tra maggio e luglio, 330 persone provenienti da 15 diversi Paesi (Stati Uniti, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Francia, Germania, India, Indonesia, Iran, Inghilterra, Israele, Italia, Svizzera italiana, Kazakistan, Lituania, Siria, Thailandia, Turchia, Cina, Polonia, Canada) e da 17 diverse Università (Iuav, Università Ca’ Foscari Venezia, IUSVE, Università di Padova, Politecnico di Milano, Università Bocconi di Milano, Università di Torino, Università di Bologna, Università di Trento, Università Libera di Bolzano, Università di Manchester, Arctic University of Norway, King’s College di Londra, McGill Università del Canada, UAB di Barcellona, Università di arte e design di Karlsruhe, TUM di Monaco). La partecipazione alla call ha superato le aspettative degli organizzatori, che hanno ricevuto le candidature di 186 soggetti riuniti in 56 diversi team.

Nel mese di luglio un comitato di esperti del MITdesignX di Boston ha selezionato le 10 start up finaliste sulla base di cinque criteri: fattibilità; impatto umano e sociale; unicità; market fit e scalabilità; team (capacità, diversità, adeguatezza). Nei primi giorni di settembre è iniziata la seconda fase del programma, con l’avvio del processo di accelerazione delle startup, articolato in un Bootcamp e 3 workshop di 2 giorni ospitati negli spazi di Fabbrica H3, in Giudecca, sede dell'incubatore di SerenDPT. Ogni team è stato accompagnato da assistenti, collaboratori e da mentor dedicati. Il programma si è concluso il 23 novembre con l’individuazione dei tre progetti da podio e con la loro premiazione.

«Con la partecipazione al programma MITdesignX Venice prosegue il nostro impegno volto a favorire la crescita di una città viva, accogliente per una comunità di persone ad alto capitale umano - sottolinea Bugliesi, presidente della Fondazione di Venezia – portatrici di una visione moderna di Venezia, e di progetti capaci di tradurre questa visione in realtà. La partecipazione all’iniziativa, così ampia sul piano internazionale ed entusiastica da parte dei team, e così qualificata sul piano scientifico e istituzionale da parte dei docenti e dei mentor coinvolti segna il successo di un esperimento che auspichiamo possa proseguire e restituire i risultati che la qualità del programma merita».

«La preparazione e l’entusiasmo sono state la chiave del successo di questa prima edizione del MITdesignX Venice – dichiara Gilad Rosenzweig, direttore esecutivo di MITdesignX – è il gruppo più propositivo e promettente con cui abbia mai lavorato». Mentre per Fabio Carrera, socio fondatore di SerendDPT, «il successo di questa prima edizione fa ben sperare per il futuro di Venezia e della sua laguna. Il rigoroso programma condotto dai docenti del MITdesignX ha fatto fare passi da gigante alle 10 idee selezionate in luglio, che adesso sono pronte a lanciarsi sul mercato, creando posti di lavoro di qualità e contribuendo a ripopolare la città storica. SerenDPT continuerà ad assistere le startup che escono da MDXV e che non saranno mai abbandonate a loro stesse, ma continueranno a beneficiare dei consigli delle migliori menti del MITdesignX negli anni a venire».