Ripresa della mobilità per gli studenti universitari, oggi l'assemblea Ecsta a Venezia

Ridare impulso alla mobilità studentesca, fisica e anche digitale. Questo il focus del dibattito all'assemblea dell’Ecsta (European council for student affairs), ente europeo per il diritto allo studio, che si è svolto mercoledì a San Marco e ha coinvolto i principali rappresentati degli organismi europei per i servizi agli studenti universitari. Dalla Francia alla Polonia, dalla Germania all’Irlanda, il post Covid e il consolidamento della cooperazione fra Paesi per la condivisione di buone pratiche e nuove strategie di mobilità studentesca fisica e digitale, hanno guidato oggi i lavori del presidente dell'Esu (Ente per il diritto allo studio) di Venezia, Piergiovanni Sorato, e le università Ca’ Foscari e Iuav, presenti all'assemblea generale dell’ente europeo per il diritto allo studio.

«Voglio ringraziare Ecsta per aver organizzato nella nostra città questo appuntamento, rendendo Venezia ancora più partecipe della vita dello studente all’interno dell’Europa – ha detto Sorato –. Con le nostre università, Ca’ Foscari e Iuav, vogliamo dare ulteriore impulso alla nostra vocazione internazionale, mettendo Venezia al centro di un ambizioso progetto». La questione della mobilità e degli interventi a favore della sostenibilità sono tra i temi centrali per il mondo accademico. Non solo il diritto allo studio, ma soprattutto l’accessibilità alle sedi universitarie, come condizione imprescindibile per la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi e l’inclusione sociale, con la pandemia che ha accelerato alcune trasformazioni del sistema. Nell'occasione è stato anche presentato il vicepresidente dell’Ecsta, Stefano Ferrarese, nuovo direttore generale dell’Esu di Venezia, l’ente per il diritto allo studio veneziano che si distingue nel panorama istituzionale per l’efficienza dei servizi, la sicurezza e la qualità delle residenze e delle mense per gli studenti, l’innovazione tecnologica, l'affiancamento e le opportunità di lavoro e di studio. (Foto sotto: Stefano Ferrarese).