A Venezia il dibattito per una moda più sostenibile

Il forum “Venice sustainable fashion” è alla fondazione Cini di Venezia, giovedì 27 e venerdì 28 ottobre, per affrontare il tema cruciale della sostenibilità e della responsabilità sociale delle imprese. Partecipano alcune degli addetti più importanti del settore moda, assieme a Confindustria. Le peculiarità e le criticità della transizione verso la sostenibilità sono riepilogate da Flavio Sciuccati, responsabile della divisione fashion & luxury di The European House - Ambrosetti: la forte segmentazione, che va dal lusso di fascia alta ai segmenti più bassi del mass market e fast fashion; la brevità del ciclo di vita dei prodotti e il continuo rinnovamento delle collezioni; le scelte di globalizzazione e la ricerca del low cost, che hanno portato alla delocalizzazione e alla frammentazione esasperata delle supply chains di tutti i prodotti in condizioni molto spesso non sostenibili.

Il tutto, aggiunge Sciuccati, «in un quadro di riferimento normativo e di regole in via di definizione che rischia, se non affrontato nei modi e nei tempi giusti, di penalizzare proprio le imprese delle nostre supply chains. Imprese che da sempre rappresentano il vero serbatoio di innovazione e di creazione di gran parte dei prodotti del settore».

«Venezia è la città sostenibile per eccellenza, per questo abbiamo voluto dare vita al primo summit internazionale dedicato alla transizione green nel settore moda», spiega Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia-Rovigo. «La Serenissima, regina dei mari, con la Via della Seta ha dato impulso a quello che nel Rinascimento era considerato il primo distretto tessile e della moda del mondo occidentale. Erede della tradizione nata a Venezia nel XIII secolo, il cluster calzaturiero della Riviera del Brenta oggi è tra i più prestigiosi luoghi della manifattura. Una realtà all’avanguardia, impegnata nel raggiungimento di elevati standard di sostenibilità attraverso l’attività del Politecnico Calzaturiero: hub tecnologico, di innovazione e formazione che il prossimo anno celebrerà cento anni di storia. Ciò costituisce il più prezioso patrimonio di Venezia, che tutto il mondo ammira. Con Venice Sustainable Fashion Forum, la nostra Città conferma dunque la propria vocazione alla contaminazione, allo scambio di idee e l’antica tradizione del bello e ben fatto».