Il modello dell'autocertificazione per spostarsi tra Comuni dopo le 14

La nuova ordinanza annunciata oggi dal presidente del Veneto Luca Zaia e pubblicata nel pomeriggio nel Bollettino Ufficiale della Regione prevede il divieto di spostamento tra Comuni dopo le 14, salvo specifiche deroghe (in particolar modo per motivi di salute, lavoro o legati ai figli).

Per gli spostamenti effettuati dopo le 14, come specificato nell'ordinanza, è obbligatorio indicare le ragioni e i luoghi degli spostamenti, anche in rientro, nell'autocertificazione conforme al modello statale, che è possibile scaricare qui sotto.

MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE VALIDO

Il modulo dovrà essere esibito alle forze dell'ordine o all'organo di controllo di turno. La mancata esibizione dell'autocertificazione determina l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di legge.