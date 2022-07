Consiglio comunale: per le interrogazioni a risposta orale da ora c'è il question time. All'unanimità infatti nella seduta di mercoledì a Ca' Farsetti è passata la modifica all'articolo 15 del Regolamento, con l’obiettivo di rendere la trattazione più funzionale e rapida. Il provvedimento prevede per le interrogazioni con richiesta di risposta orale, per le quali è prevista l’assegnazione alla commissione consiliare competente, la stessa procedura prevista per quelle con risposta scritta. "In caso di valutazione di non competenza, questa deve essere segnalata e comunicata al proponente entro e non oltre 5 giorni", si legge.

Le interrogazioni assegnate alle commissioni consiliari sono esaminate entro trenta giorni. Decorso il termine, su richiesta del proponente vengono assegnate al Consiglio dove vengono trattate con il question time. Sono illustrate dal proponente e il sindaco, un suo delegato o l’assessore incaricato, ne dà risposta orale. Dopo la risposta, il proponente potrà solo dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni. Il tempo destinato agli interventi è di quattro minuti. Nel caso in cui si superi il termine dei 30 giorni, l'interrogazione viene assegnata al Consiglio che la tratterà prima dell'inizio della seduta che la prevede all'Ordine del giorno, indipendentemente dall'esistenza del numero legale.

«Mi fa molto piacere che sia stata votata all’unanimità la mia proposta di delibera che fissa in 5 giorni i tempi degli assessori per dichiarare la propria non competenza sulle interrogazioni a risposta in commissione - commenta Paolo Ticozzi, consigliere comunale del Partito Democratico -. Mi ero accorto che vi era un vuoto normativo: non era prevista la tempistica per la dichiarazione di non competenza, quindi ho fatto riferimento ai 5 giorni previsti per le interrogazioni a risposta scritta. E questo ora è stato stabilito nero su bianco, con una modifica del regolamento - aggiunge il consigliere - È la prima deliberazione di iniziativa consiliare proposta dall’opposizione a venir approvata, non posso che essere fiero».