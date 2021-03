Zona rossa, meno corse: Actv rivede gli orari del trasporto pubblico locale

Veneto in zona rossa da domani, lunedì 15 marzo: Avm, Actv rivede molte corse del servizio della navigazione, automobilistico e tranviario urbano. Sospesi tutti i mezzi scolastici di rinforzo della Città metropolitana, ad eccezione di quelli necessari ai laboratori e alla didattica in presenza per alcuni studenti. Le variazioni e le sospensioni per la navigazione entreranno in vigore dalla prima corsa di domani, mentre nei servizi bus e tram inizieranno da mercoledì 17 marzo. L'ordinanza del ministero della Salute limita infatti la mobilità delle persone, pone restrizioni all’esercizio delle attività economiche e impone la didattica a distanza per tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Servizi di navigazione

Regolari - linea 1 via Canal Grande e Bacino San Marco, linea 2 via Canale della Giudecca (tratta San Zaccaria - P.le Roma), linee circolari 4.1/4.2 e 5.1/5.2, linea 9 Burano - Torcello, linea 11 Chioggia - Pellestrina (salvo le sospensioni sotto riportate) e (ferry) Pellestrina - Lido, linea 12 F.te Nove - Burano/Treporti/P.ta Sabbioni (salvo le sospensioni sotto riportate), linea 13 F.te Nove - Sant’Erasmo/Treporti, linea 14 P.ta Sabbioni - San Zaccaria (salvo le sospensioni sotto riportate), linea 17 (ferry) Tronchetto - Lido San Nicolò, linea 20 San Zaccaria - San Servolo, linea 22 P.ta Sabbioni e linee notturne.

Vengono sospese le corse aggiuntive programmate a supporto del servizio di linea in validità durante i periodi di attività didattica in presenza di:

o linea 1 nella tratta Lido SME - San Zaccaria (e viceversa)

o linea 2 nella tratta Palanca - Zattere (e viceversa)

o linee 5.1/5.2 nella tratta Lido SME - F.te Nove (e viceversa)

o linea 10 nella tratta Lido SME - Zattere (e viceversa)

Vengono altresì sospese le corse aggiuntive programmate a supporto del servizio di linea lungo le circolari esterne e in Canal Grande di:

o linea 2/ nella tratta P.le Roma - Rialto (e viceversa) con percorrenza servita dalla linea 1

o linea 3 nella tratta P.le Roma - Murano (e viceversa) con percorrenza servita dalle linee 4.1/4.2

o linea 6 nella tratta P.le Roma - Lido (e viceversa) con percorrenza servita dalle linee 5.1/5.2

o linea 15 nella tratta P.ta Sabbioni - San Zaccaria (e viceversa) con percorrenza servita dalla linea 14

Vengono infine sospese le corse di:

o linea 11 nella notte tra sabato e domenica e nella notte tra domenica e lunedì da Chioggia a Pellestrina delle ore 00:45 e da Pellestrina a Chioggia delle ore 01:10 | il giovedì da Chioggia a Pellestrina delle ore 11:20 e da Pellestrina a Chioggia delle ore 11:50

o linea 12 da F.te Nove delle ore 05:00, 06:10 e 08:40 | da Treporti delle ore 06:00, 07:10 e 09:40 | da P.ta Sabbioni (per Treporti) alle ore 06:52

o linea 14 da San Zaccaria delle ore 04:35 | da P.ta Sabbioni delle ore 05:15

o linea 17 da Lido San Nicolò a P.ta Sabbioni (e viceversa) il lunedì e il venerdì

Servizi automobilistico e tranviario

Ecco le linee tram e bus e gli orari da mercoledì 17 marzo, con meno corse in certe fasce orarie, ad eccezione di quelle dei pendolari: