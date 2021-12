Jesolo ospiterà i mondiali giovanili di karate

Jesolo è stata scelta dalla World Karate Federation come sede ospitante per il campionato del mondo giovanile di karate del 2024. La manifestazione si svolgerà nel mese di ottobre, in cinque giorni, coinvolgerà atleti da 5 continenti in rappresentanza di oltre 100 Paesi e, secondo le previsioni, porterà in città oltre 6mila persone.

L'evento coinvolgerà atleti nelle categorie giovanili, quindi Under 16, Under 18 e Under 20. L’evento sarà valido per il percorso di qualificazione alle Olimpiadi giovanili in programma a Dakar nel 2026. La manifestazione dovrebbe portare in città circa 2.500 atleti, a cui andranno aggiunti 500 fra tecnici, dirigenti e ufficiali di gara, ma anche altre 3mila0 persone in qualità di accompagnatori a vario titolo.

La sede di gara sarà il PalaInvent, struttura che nei prossimi giorni ospiterà la 29esima edizione della gara di karate Venice Senior & U21 Cup nonché la Karate 1 Youth League. La Karate 1 Youth League, competizione sportiva internazionale di alto livello. «Non abbiamo esitato un attimo per farci avanti in vista del campionato mondiale giovanile di karate, una grande manifestazione che consentirà nuovamente a Jesolo di mostrarsi agli occhi di milioni di persone in tutto il pianeta ma anche di attivare le imprese della città per diversi giorni in un periodo dell’anno altrimenti lento dal punto di vista lavorativo», ha commntato il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia.