Dal Lido si alza la mongolfiera che andrà in tour per rilanciare il turismo in Veneto | VIDEO

Si chiama Veneto The Land of Venice il marchio che sorvolerà, nel corso dei prossimi anni, le capitali del nord Europa per promuovere il turismo regionale. La vetrina d’eccezione, prima tappa della nuova campagna per il rilancio del settore, saranno gli imminenti Mondiali di sci alpino di Cortina, uno dei più importanti eventi sportivi a livello internazionale del 2021.

L’aerostato brandizzato è stato presentato in anteprima questa mattina al Lido di Venezia, alla presenza degli assessori regionali al Turismo e alle Società partecipate, Federico Caner e Michele Zuin; dell’assessore comunale al Turismo, Simone Venturini;

dell’amministratore unico di Vela Spa, Piero Rosa Salva, e del presidente della Municipalità di Lido Pellestrina, Emilio Guberti. Si tratta di una mongolfiera completamente fatta a mano, la cui produzione ha richiesto oltre due mesi di tempo. Alta 21 metri, con un diametro di 20, può trasportare fino a cinque passeggeri più il pilota.

«Abbiamo scelto di mostrare in anteprima il simbolo del Veneto ai prossimi mondiali di sci, in programma sulle nostre Dolomiti dal 7 al 21 febbraio 2021, in una delle destinazioni balneari più famose a livello internazionale come il Lido di Venezia – ha dichiarato Caner –. Dal mare alla montagna, passando per tutti i comprensori turistici del nostro territorio, vogliamo diffondere un messaggio importante di fiducia e speranza per la ripresa che ci auguriamo possa avvenire al più presto». Venturini ha proseguito: «Essere oggi qui, al Lido, è anche un segnale per ribadire che Venezia, capitale del turismo, dell’arte e della cultura, può essere anche mare, natura, sport e tanto altro. È una campagna che va a riscoprire i luoghi della nostra regione e lancia il messaggio che siamo pronti a ospitare nuovamente tutte le lingue del mondo, a cui il Veneto è abituato». Infine Zuin ha concluso: «C’è bisogno anche di questo impegno, in questo momento, per rilanciare il turismo in questa fase di pandemia, con uno sguardo al futuro».

Dal 7 al 21 febbraio prossimi, quindi, la mongolfiera sarà posizionata a Cortina, sulle piste della competizione. In seguito varcherà i confini del Paese, sino a raggiungere le principali capitali del nord Europa.