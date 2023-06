Moovit arriva a Cortina d’Ampezzo: orari dei bus direttamente nello smartphone

Moovit, app numero uno al mondo per la mobilità urbana già utilizzata da oltre 1 miliardo di persone, e Dolomiti Bus, società di trasporto pubblico che opera come concessionaria del trasporto pubblico locale nell’area di Cortina d’Ampezzo, annunciano l’estensione della partnership per fornire tramite smartphone gli orari del servizio urbano di Cortina, la posizione delle fermate e le tariffe di viaggio.

L’ampliamento della partnership con Dolomiti Bus - collaborazione già attiva da oltre 6 anni - permette agli utenti di individuare velocemente tramite l’app Moovit le soluzioni migliori per raggiungere la propria destinazione e per conoscere l’orario di arrivo del mezzo pubblico alla fermata e il costo del biglietto. All’interno dell’app, grazie anche al supporto di Servizi Ampezzo, sono state mappate le 9 linee del servizio urbano di Cortina gestite da Dolomiti Bus e le 112 fermate presenti nelle diverse località: dall’autostazione di Cortina d’Ampezzo alla funivia Lagazuoi sul passo Falzarego, dal lago di Misurina all’ospedale Codivilla.

App disponibile in 46 lingue diverse

Sono migliaia i passeggeri annui serviti dalle linee bus nell’area ampezzana che da oggi possono accedere a un servizio innovativo e gratuito già attivo nelle principali aree metropolitane italiane. Un servizio comodo per i residenti ma soprattutto per i numerosi turisti, spesso giovanissimi, che hanno difficoltà a muoversi tra le varie località durante la stagione invernale ed estiva. L’app è infatti disponibile in 46 lingue differenti e, grazie alla posizione Gps individuata dal dispositivo, imposta automaticamente l’area in cui ci si trova.

«Moovit non abbandona i turisti in vacanza - dichiara Samuel Sed Piazza, direttore europeo di Moovit -. La visione globale e l’esperienza tecnica di Moovit si uniscono alla territorialità di Dolomiti Bus. Un connubio importante per offrire a residenti e turisti strumenti nuovi e innovativi per spostarsi in maniera efficiente nell’area di Cortina d’Ampezzo».

«Aggiungiamo un tassello importante alla collaborazione ormai consolidata con Moovit, integrando in maniera sinergica quanto la nostra azienda fa da tempo e concludendo un percorso che era stato avviato da Seam - commenta l’amministratore delegato di Dolomiti Bus SpA, Stefano Rossi -. L’offerta di mobilità su Cortina apre sia a residenti e lavoratori, sia ai turisti ed è particolarmente orientata all’inclusione: Moovit infatti ha creato un’app che non solo è utile e di immediato utilizzo, ma è anche sviluppata per le persone con disabilità visive».