È morta Gina Lollobrigida, stella del cinema più volte protagonista a Venezia

È morta Gina Lollobrigida. Grande protagonista del cinema italiano, era nata a Subiaco il 4 luglio del 1927, aveva quindi 95 anni compiuti. Simbolo dell cinematografia italiana, ha vinto sette David di Donatello, un Golden Globe, due Nastri d'Argento e una stella sulla celebre passeggiata delle stelle, la Hollwyood Walk of Fame.

Una carriera da star

Lollo è stata diretta dai più grandi registi italiani, ha affiancato sulla scena divi dello star system come Burt Lancaster e Humphrey Bogart, ed è stata più volte protagonista alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 1986, nella serata inaugurale, nell’ambito dell’omaggio a Orson Welles, venne proiettato il suo documentario del 1959 dedicato a Gina Lollobrigida, "Portrait of Gina", intervistata nella sua villa dell’Appia antica. Alla Mostra d’Arte Cinematografica, Lollobrigida ha partecipato con i suoi film o come ospite numerose volte. Tra queste, la prima volta alla 11ª edizione del 1950 con tre film, Campane a martello e Cuori senza frontiere di Luigi Zampa, e La sposa non può attendere di Gianni Franciolini.

Nel 1952 - ricorda la Biennale - partecipò come protagonista, insieme a Vittorio De Sica, del celebre episodio Il processo di Frine nel film di Alessandro Blasetti Altri tempi, scelto per la serata inaugurale e con lei presente in sala. Nel 1954, protagonista de La romana di Luigi Zampa, arrivò in carrozza per la proiezione accompagnata da Alberto Moravia. In questa occasione, Italo Calvino scrisse su Cinema nuovo che lei era «cuore del film, sua ragione prima, lustro e vanto dei produttori e del pubblico fanatico, che quasi la linciò dall’entusiasmo davanti al Palazzo del Cinema».

Ma non solo. Nel 2002 Jesolo le dedicò un tratto del Lungomare delle Stelle, tra le piazze Milano e Torino, circostanza nella quale l'amministrazione le "consegnò" le chiavi della città, attribuendole la cittadinanza onoraria.

Il cordoglio della Biennale

La Biennale ha espresso «profondo cordoglio per la scomparsa di Gina Lollobrigida, più volte protagonista alla Biennale Cinema a partire dal 1950. Un profondo rapporto di amicizia e stima aveva legato Gina Lollobrigida a Gian Luigi Rondi, indimenticato direttore della Mostra del Cinema e presidente della Biennale».

Le ultime notizie sul conto di Lollobrigida - scrive oggi Today.it - risalgono allo scorso settembre, quando fu ricoverata a causa di una caduta a seguito della quale aveva riportato una frattura scomposta la femore. Incidente che avvenne a due settimane della tornata elettorale del 25 settembre in cui la diva del cinema italiano era candidata a Latina al collegio uninominale del Senato, e in altre circoscrizioni nel plurinominale proporzionale, per la lista "Italia sovrana e popolare", che riunisce Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l'Italia.

Negli ultimi tempi il suo patrimonio era gestito da un amministratore di sostegno, nominato dal Tribunale, dopo che il suo assistente personale Andrea Piazzolla è stato indagato per circonvenzione di incapace. Già quattro anni fa la Lollo era finita in ospedale proprio per un incidente domestico. In quell'occasione l'attrice fu presa in cura dai sanitari del Sant'Eugenio, ospedale a poca distanza dalla sua villa sull'Appia Antica, e dimessa un paio di giorni dopo.