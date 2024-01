La Biennale di Venezia ricorda Sandra Milo

Addio a Sandra Milo, icona del cinema italiano d’autore, indimenticabile e versatile interprete. Fu più volte protagonista alla Mostra del cinema di Venezia, a partire dagli anni ’50 del Novecento, con registi quali Roberto Rossellini, Federico Fellini e Antonio Pietrangeli, e poi affezionata presenza al Lido fino all’ultima edizione, l'ottantesima, a settembre del 2023.

L'attrice è ricordata con grande affetto e stima dalla Biennale di Venezia, in particolare dal presidente, dal direttore artistico del settore cinema, dal direttore generale e dal consiglio di amministrazione. Tra i film d’autore con cui Sandra Milo ha partecipato a Venezia, si ricordano: nel 1959 Il generale Della Rovere di Roberto Rossellini (Leone d'oro ex aequo con La grande guerra di Mario Monicelli), nel 1960 Adua e le compagne di Antonio Pietrangeli, nel 1961 Vanina Vanini di Roberto Rossellini, nel 1964 La donna è una cosa meravigliosa di Mauro Bolognini, nel 1965 Giulietta degli spiriti di Federico Fellini, nel 1982 Grog di Francesco Laudadio.

Sandra Milo aveva 90 anni e si è spenta nella sua abitazione e tra l'affetto dei suo cari, come aveva richiesto. A renderlo noto è stata la famiglia nelle ore scorse. Sandrocchia, come l'aveva soprannominata Federico Fellini, è stata una delle attrici più popolari del cinema italiano.

Nata come Elena Salvatrice Greco a Tunisi l'11 marzo 1933 da padre siciliano e madre toscana, Sandra Milo, con il suo fisico prorompente e l'autoironia, ha saputo interpretare nel corso della carriera sia ruoli comici, che drammatici, che patetici. E con i suoi quattro matrimoni, il grande amore per Fellini e la relazione con il segretario socialista Bettino Craxi ha conquistato per lungo tempo le cronache rosa.