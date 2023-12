Venezia, morti sul lavoro: «Un quinquennio drammatico»

«Ancora troppe morti sul lavoro e infortuni gravi. E con l’apertura di molti importanti cantieri nella nostra provincia, l’invito è non abbassare la guardia, continuare a vigilare e fare molta attenzione». Lo dice il segretario generale della Filca Cisl Venezia Andrea Grazioso, alla chiusura di un 2023 che ha visto nel Veneziano essere il settore dell’edilizia tra i più colpiti.

I dati: Venezia seconda solo a Verona

Secondo i dati forniti dall’Osservatorio Sicurezza sul Lavoro di Vega Engineering, a ottobre 2023 i decessi in Veneto sono stati 81, 9 in più rispetto al mese precedente. E Venezia resta una delle più colpite: è seconda solo a Verona. Infatti, la provincia scaligera ha fatto segnare 25 morti da gennaio a ottobre 2023, Venezia è dietro a 19, mentre il poco invidiabile podio è completato da Treviso con 14. Seguono, nell’ordine, Padova (14), Vicenza (5), Rovigo e Belluno (3). Numeri allarmanti, che rischiano di avvicinarsi a quelli del 2022; lo scorso anno, il bilancio fu drammatico con 113 morti totali in tutto il Veneto, con Venezia che con 22 casi finì sempre dietro a Verona (26). Ma negli ultimi anni, gli infortuni mortali sul lavoro sono cresciuti; basti pensare, che nel 2012 nel Veneziano si sono registrati 7 casi, per scendere a 3 nell’anno successivo, di nuovo a salire a 10 nel 2018, per scendere a 4 nel 2019 e risalire a 12 nel 2020 e, addirittura, a 15 nel 2021 e 2022. A ottobre 2023, la città metropolitana aveva fatto registrare già quota 14.

Il settore edilizio

A pagare il maggior prezzo il settore edilizio, dove sei persone hanno perso la vita nel 2022 in attesa di capire quale sarà il bilancio dell’anno in corso. Nei prossimi mesi, Venezia e provincia saranno interessati da cantieri molto importanti e c’è il rischio che i numeri salgano. «Il nostro territorio – continua Grazioso – già da inizio 2024 vedrà partire importanti opere pubbliche e private. A partire dal più grande cantiere che collegherà la stazione ferroviaria con l’aeroporto di Venezia (Cappio) con l’impiego di centinaia di lavoratori che saranno impiegati da gennaio 24 a febbraio 2026 in vista dell’apertura delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina. In questo caso abbiamo sottoscritto come organizzazioni sindacali delle costruzioni della provincia un protocollo d’ intesa assieme a Ance di Venezia, la società Desium S.c.a.r.l. che prevede punti specifici sulla sicurezza con incontri tra le parti, in tema di prevenzione, valutazioni agenti nocivi, accertamenti sanitari, malattie professionali, visite ispettive». Partiranno inoltre i lavori per la costruzione del Bosco dello Sport che riguarderà il nuovo Stadio, l’Arena, il completamento della nuova viabilità a Tessera; a Jesolo, si vedrà tra i tanti progetti la costruzione di 2 grandi torri da oltre 20 piani.

«Formazione e controlli necessari»

«La formazione è fondamentale come pure continuare a diffondere la cultura della salute e sicurezza. «Sono ancor più necessari i controlli da parte degli enti preposti – prosegue Grazioso – anche per contrastare la diffusione del dumping contrattuale che oltre a introdurre concorrenza sleale tra le imprese, ricade direttamente sulla pelle dei lavoratori ed è un elemento che comprime la dinamica salariale, diffonde cattiva occupazione, colpisce le buste paga e rende le persone più povere. La bilateralità del settore edile, contribuisce in maniera importante, a fare formazione e prevenzione attraverso visite nei cantieri con propri tecnici con le competenze adeguate». Altra cosa da non sottovalutare è lo stress da lavoro correlato in edilizia e proprio in questi giorni è stato siglato un accordo che prevede un progetto realizzato da Inail Veneto con le scuole edili della regione, enti bilaterali di formazione con Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil e il patrocinio di Ance Veneto per aumentare la sicurezza coinvolgendo i lavoratori edili e le imprese del territorio per promuovere la cultura della salute e sicurezza e ridurre gli infortuni nel settore delle costruzioni.