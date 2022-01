È morto don Giuseppe Russolo, una vita per la musica sacra

Una vita dedicata alla musica sacra. È morto a 79 anni don Giuseppe Russolo. Maestro cappellano, compositore e direttore d'orchestra, è stato per 55 anni sacerdote a Portogruaro e ora mancherà ai suoi alunni, a chi cantava con lui, alla comunità. Fondatore dei cori "

Città di Portogruaro" prima, e “Lorenzo Da Ponte” nel 1990, ha insegnato musica al seminario Vescovile di Pordenone. Ricoverato alle Malattie infettive di Jesolo due settimane fa, non ce l'ha fatta, e lunedì provato dai tanti piccoli problemi di salute che lo hanno reso fragile al Covid, nonostante il vaccino, è scomparso nell'abbraccio dei suoi cari.

Figlio d'arte, il sacerdote aveva ricevuto i primi rudimenti musicali dal padre Marco fino all'ingresso in seminario vescovile a Pordenone, dove ha continuato gli studi musicali. Al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia si era diplomato in organo e composizione organistica, perfezionandosi all'Accademia internazionale di Harlem, in Olanda, e in quella di Chigiana a Siena. Dal 1966 è stato maestro cappellano e organista al Duomo di Portogruaro, e docente di organo al conservatorio di Venezia e al Tartini di Trieste. Don Giuseppe Russolo ha svolto attività concertistica con il fratello Domenico, e come compositore ha scritto opere per organo e molta musica sacra, riprendendo storie della tradizione locale. Nel 2019, a palazzo Ducale a Venezia, gli era stato attribuito il premio Festa di San Marco per le eccellenze veneziane. I funerali saranno giovedì alle 15.30 al Duomo di Sant'Andrea.