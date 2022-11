Morto il Professor Gianni Toniolo, Venezia piange un maestro di storia dell'economia

Addio a Gianni Toniolo. Si è spento a 80 anni il grande maestro di storia dell'economia. Professore ordinario di Politica economica a Ca’Foscari a Venezia, dove si è laureato, è stato Professore tra Roma (Tor Vergata e Luiss) e Professore emerito negli Stati Uniti (alla Duke University). Ha inoltre insegnato alle università del Connecticut, della California a Berkeley e Hitotsubashi a Tokyo, è stato Visiting Fellow al St. Antony’s College e all’All Souls College di Oxford. E' stato consigliere e vicepresidente della Fondazione di Venezia.

Cordoglio da parte del mondo istituzionale e universitario: "Oggi a Ca'Foscari perdiamo una delle figure più riconosciute e stimate della nostra comunità e di tutto il mondo accademico. Lo ricordiamo per la sua profonda cultura, i suoi studi e più recentemente per il suo appassionato impegno nel board del Collegio Internazionale di Ca'Foscari per cui si è speso con grande interesse, entusiasmo e instancabile dedizione. Era un progetto a cui teneva moltissimo per gli studenti di grande talento del nostro Ateneo. Esprimo il mio cordoglio e quello di tutta Ca'Foscari per la sua scomparsa" ha scritto in una nota la rettrice di Ca' Foscari Tiziana Lippiello.