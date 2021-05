Tributo simbolico ai sanitari: un mosaico a loro dedicato all'ospedale di Venezia

Un pannello realizzato interamente a mano in smalti veneziani e ori utilizzando le stesse antiche tecniche artigianali dei maestri delle fornaci.

L'opera

E' stato inaugurato questo pomeriggio, martedì 18 maggio, un mosaico donato all'ospedale civile di Venezia che raffigura il volto di un’operatrice sanitaria con una mascherina chirurgica e la frase veneziana “Duri i banchi” messa in risalto dalle tessere di smalti rossi. Alla prersentazione dell'opera, donata da una fornace di Cannaregio, presente per l'Amministrazione comunale l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini. Con lui Edgardo Contato, direttore generale dell’Ulss 3 Serenissima, Fabio Graceffa, direttore dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo e Mario Po’, direttore del Polo Culturale e Museale della Scuola Grande di San Marco.

Le impressioni

«Voglio ringraziare la fornace Orsoni e il presidente Riccardo Bisazza per questo importante gesto che rende omaggio agli operatori e, allo stesso tempo, mostra la maestria di chi ancora lavora con la fornace a fuoco vivo per realizzare queste opere d'arte", ha affermato Venturini. "Si tratta di un tributo simbolico al sacrificio e all'impegno di chi come medici, infermieri, operatori sanitari, ormai da oltre un anno lavora tutto il giorno per portarci fuori da questo terribile periodo». «Abbiamo scelto un’immagine emblematica, per creare un’opera simbolica a ricordo dello straordinario spirito di sacrificio ed abnegazione dei nostri operatori sanitari a salvaguardia della salute della cittadinanza. Il motto veneziano 'Duri i banchi' sta proprio a sottolineare la tenacia con cui hanno saputo tenere duro con grande coraggio, soprattutto nel frangente più difficile dell’emergenza. Un piccolo gesto di riconoscimento per dire “grazie” all’Ospedale SS. Giovanni e Paolo da parte di tutti i cittadini veneziani».