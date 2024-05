La studio di Ca' Foscari: «Il Mose potrebbe essere eccessivamente stressato nel 2060»

Uno studio coordinato dall'Università Ca' Foscari, pubblicato sulla rivista Regional Environmental Change, offre una nuova prospettiva sulla sostenibilità del Mose, con analisi che valutano impatto economico e prospettive future, considerando gli scenari di cambiamento climatico e conseguente innalzamento del livello del mare.

Se la ricerca mostra come benefici economici superino significativamente i costi di investimento e le perdite, il Mose rischia di essere inutilizzabile molto prima di quanto pianificato dai suoi progettisti, più di 40 anni fa, senza tener conto del cambiamento climatico. Secondo lo studio, se il sistema a barriere mobili venisse attivato con previsioni di marea a partire da 110 centimetri sul medio mare, potrebbero essere superati i 50 giorni consecutivi di chiusura della laguna nell’ultimo quarto di secolo. Gli autori evidenziano che anche ponendo un ipotetico tetto di 50 chiusure l’anno (oltre 10 volte il limite pianificato), il Mose potrebbe risultare eccessivamente stressato già attorno al 2060 nello scenario climatico peggiore e appena un decennio dopo nell’ipotesi di efficace contenimento del cambiamento climatico.

Le strategie, per i ricecatori, dovrebbero seguire due strade. Da una parte, nel breve-medio periodo, ridurre le chiusure per mantenere l’infrastruttura, ad esempio alzando la soglia oltre gli attuali 110 centimetri di marea. Questo implica proteggere i punti della città che verrebbero comunque sommersi fino alla soglia di attivazione. Per il lungo periodo, invece, «serve definire e sperimentare fin d’ora nuove strategie per affrontare la crescita del livello del mare quando il Mose non sarà più sufficiente».

«I nostri risultati evidenziano l'importanza di integrare e rivedere le strategie di salvaguardia della città, considerando l'innalzamento del livello del mare e le sue implicazioni economiche e ambientali - afferma Carlo Giupponi, professore di Economia ambientale a Ca’ Foscari e coordinatore dello studio -. È cruciale un approccio integrato, socioeconomico e ambientale, capace di gestire con efficacia i possibili scenari futuri, per proteggere questo patrimonio unico».

Lo studio sottolinea l'urgenza di adottare misure di adattamento e prevenzione per salvaguardare Venezia, il suo patrimonio culturale e il suo ambiente, di fronte ai cambiamenti climatici. Tra le strategie menzionate, il pompaggio di acqua marina nelle falde per contrastare la subsidenza e alzare la città, oppure la netta separazione tra laguna e mare similmente a quanto accaduto in Olanda, con dighe di protezione. Questi scenari richiedono anche forti investimenti sul sistema fognario, ritenuto inadeguato nella maggior parte della città, l’eventuale deviazione di oltre 25 piccoli fiumi e canali che continuano a sfociare in laguna, e lo spostamento del porto in mare aperto.

Lo studio è stato coordinato da Carlo Giupponi (Ca’ Foscari e Feem) con i coautori Marco Bidoia (Ca’ Foscari e Feem), Margaretha Breil (Cmcc), Luca Di Corato (Ca’ Foscari), Animesh Kumar Gain (Ca’ Foscari e Murdoch University), Veronica Leoni (Ca’ Foscari e University of the Balearic Islands), Behnaz Minooei Fard (Ca’ Foscari), Raffaele Pesenti (Ca’ Foscari) e Georg Umgiesser (Cnr-Ismar e Klaipeda University).