A Venezia apre "23 Watt", la mostra degli studenti dell'Accademia di Belle Arti | VIDEO

L’Accademia di Belle Arti di Venezia presenta ai Magazzini del Sale la mostra annuale dedicata agli artisti e ai creativi che si sono formati, o si stanno formando, nelle sue aule: "23 WATT".

L'esposizione, visitabile dal 16 giugno al 29 luglio 2023, è coordinata da Alberto Zanchetta in collaborazione con Nemanja Cvijanovic, Arthur Duff, Alessandro Forlani, Liliana Fracasso, Gaetano Mainenti, Stefano Marotta, Luca Reffo e Daniele Suffritti. In mostra le opere di 19 giovani artisti che hanno lavorato singolarmente o in team per puntare i riflettori sulle più attuali ricerche estetiche e sulle sperimentazioni laboratoriali che sono al centro dei diversi percorsi di studio.

Gli studenti – nello specifico Tommaso Andrich, Atelier 12, Davide Barbini, Matilde Bresaola, Piero Canal, Chen Jinyue, Cheng Luna, Cong Yubo, Giulia Gaffo, Li Zhiwei, Lin Chengwei, Marco Luciani, Francesco Masetto, Giuliano Vaccai, Xu Tongxin, Wang Yuelin, Wu Han, Marco Zilja e Irma Zorzi – rappresentano la generazione dei “nativi digitali” che oggi si interrogano in modo critico sulla rivoluzione ed evoluzione tecnologica: "23 WATT" individua un possibile percorso di riflessione su questi temi a partire dalla fotografia fino alle installazioni multimediali, passando attraverso progetti interattivi e la cooperazione con l’intelligenza artificiale.

«Uno spazio sperimentale, uno spazio di ricerca: con "23 WATT", il Magazzino del Sale 3 evidenzia le sue potenzialità di ambiente espositivo che permette all'Accademia di continuare a lavorare sulla rilevanza del rapporto fra formazione e produzione – commenta il direttore dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, Riccardo Caldura –. Le opere in mostra sono state realizzate durante il percorso formativo o sono elaborati di tesi basati sulle tante declinazioni odierne delle nuove tecnologie, e sul loro esser in grado di intercettare ed esprimere un nuovo sentire generazionale. Un percorso di progettazione condivisa, nato dal coinvolgimento trasversale di studenti e docenti di più scuole, che viene concretamente restituito nella stessa originalità delle tematiche proposte».

«Cosa accadrebbe se si verificasse un blackout planetario? – si chiede poi Alberto Zanchetta, coordinatore del progetto – Soltanto la rete cerebrale sarebbe ancora in grado di generare elettricità. L’impulso prodotto dal nostro cervello resta quindi una fonte primaria, oltre che una risorsa propulsiva per tutti i dispositivi tecnologici". Benché l’energia elettrica sia ampiamente diffusa nella società moderna, i dispositivi elettronici non possono prescindere dalle nostre capacità cognitive. In questo senso, il titolo "23 WATT" equivale alla potenza che il cervello può generare in stato di veglia, ma anche al consumo energetico necessario per accendere una lampadina».

Prendendo come riferimento i fumetti e i cartoni animati, dove l’apparizione di una lampadina corrisponde all’idea scaturita dalla testa dei personaggi, la mostra vuole suggerire come i media digitali necessitino ancor oggi di un apporto antropico: la capacità di pensare e dubitare, immaginare e sognare, resta quindi una prerogativa degli esseri umani.

Documenti cartacei a confronto con un museo virtuale o con l'attività di un'influencer, fotografie e sculture che ci portano a immaginare una natura "parallela" o che possono contribuire a nuove letture degli spazi urbani, video che testimoniano la potenza creativa dell'intelligenza artificiale o che si ispirano ai videogiochi per uno storytelling su temi tutt'altro che ludici, ambienti immersivi interattivi in cui immagini e suoni influenzano l'esperienza personale sono i protagonisti di "23 WATT". L’esposizione ai Magazzini del Sale prevede inoltre un allestimento, ripartito in cinque aree tematiche, realizzato anch'esso dall'Accademia.