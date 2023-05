I manufatti dell'Africa centrale portati in vita grazie a un'installazione cinematografica

"Journey over a million footpaths" è la mostra digitale immersiva che sarà ospitata presso lo Squero Castello di Venezia dal 18 maggio al 18 giugno 2023

"Journey over a million footpaths" è la mostra digitale immersiva che sarà ospitata presso lo Squero Castello di Venezia dal 18 maggio al 18 giugno 2023.

Attraverso l'esposizione, il pubblico è invitato a trascendere lo spazio fisico e a scoprire una serie di manufatti dell'Africa centrale, portati in vita grazie a un'installazione digitale e cinematografica composta di suoni, luci e colori, che utilizza scansioni e animazioni 3D assieme a preziosi filmati d'archivio.

I manufatti tradizionali africani diventano i protagonisti della loro stessa storia, accompagnando lo spettatore in un viaggio attraverso un paesaggio immaginario che rimanda ai panorami di un'Africa che fu. Il potenziale innovativo dei nuovi media consente di esporre digitalmente i manufatti africani in una nuova dimensione fisica e concettuale, offrendo un mezzo di restituzione che rende gli oggetti visibili a un pubblico più vasto, in particolare alle giovani generazioni.