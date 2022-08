Ai Weiwei espone la più grande scultura sospesa mai realizzata in vetro di Murano | VIDEO

Ai Weiwei, in collaborazione con l'Abbazia di San Giorgio Maggiore - Benedicti Claustra Onlus, Berengo Studio e Fondazione Berengo, presenta a Venezia una mostra personale che propone, accanto ad alcuni dei più noti e recenti lavori dell’artista in legno e porcellana, una nuova selezione di sculture in vetro, frutto di una sperimentazione che l’artista ha iniziato a Pechino nel 2009 ed è culminata in un progetto triennale concepito a Murano.

Il fulcro dell’allestimento, che sarà ospitato nella suggestiva cornice della Basilica di San Giorgio Maggiore dal 28 agosto al 27 novembre 2022, è La Commedia Umana: un'enorme scultura sospesa composta da oltre 2000 pezzi di vetro nero lavorati a mano dai maestri di Berengo Studio a Murano. Con una larghezza di oltre sei metri e un'altezza di quasi nove, la monumentale installazione è la più grande scultura sospesa in vetro di Murano mai realizzata.

Grazie al sapiente studio della luce sviluppato dal team di Luce5 per valorizzarne i dettagli, l'opera rivela una cascata di ossa, organi e oggetti inaspettati che fungono da struggente riflessione sul rapporto alienante tra l'uomo e il mondo naturale, un messaggio che risuona forte nel fragile ecosistema della laguna veneziana. «Questa vasta scultura sospesa in vetro nero è unica, nulla di simile è mai stato visto o realizzato prima. È un'opera che suscita emozioni, che ci costringe a fare i conti non solo con la nostra mortalità, ma anche con il ruolo che le nostre vite hanno nel grande teatro della storia umana» commenta Adriano Berengo, fondatore di Berengo Studio e della Fondazione Berengo.

Con un peso di 2700 kg, il monumentale "lampadario" ha debuttato a Roma nel marzo 2022 e torna alle sue origini veneziane, unendosi a otto opere in vetro inedite. La mostra presenterà inoltre una selezione delle opere più significative di Ai Weiwei, alcune delle quali realizzate interamente con i mattoncini LEGO.

L'esposizione – curata dallo stesso Ai Weiwei con Adriano Berengo e Carmelo A. Grasso – potrà essere ammirata tutti i giorni tranne il martedì, dalle 10.00 alle 18.00. Ingresso libero.