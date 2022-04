Al Teatro Goldoni un'esposizione di Andrea Roggi per la Giornata Mondiale della Terra

Un intimo tributo alla Madre Terra per sottolineare l’urgenza di tronare ad amare il pianeta, di trovare un nuovo equilibrio nella gestione delle risorse. È questo il messaggio che l’artista Andrea Roggi ha affidato alla sua opera Le Nostre Radici Saranno il Nuovo Mondo e che il Teatro Stabile del Veneto ha scelto per celebrare la Giornata Internazionale della Terra. Grazie alla collaborazione con Ravagnan Gallery, a partire da venerdì 22 aprile il bronzo realizzato dallo scultore toscano sarà esposto nel foyer del Teatro Goldoni, dove rimarrà in mostra per il pubblico fino al 31 luglio 2022.

Un olivo si sradica dalla terra, per librarsi nell’aria e verso il cielo, a cui anelano le verdi foglie e i frutti dorati. Il tronco nodoso e contorto si tramuta in due figure – un uomo ed una donna – che originano un tramite spaziale fra dimensione terrena ed eterea. Come due amanti che si sono persi e si sono ritrovati, così le due figure si muovono articolandosi nello spazio, alla ricerca del loro asintotico bacio. Le radici, invece, si rivolgono a terra costituendo un cardine tra divinità e umanità, tra trascendenza ed immanenza. È un collegamento in precario equilibrio sopra un globo spoglio, caratterizzato da crateri, solchi e creste, nonché squarci, che rammentano la vigoria e il dinamismo della Terra, madre di tutte le cose.

Attraverso questa scultura il Maestro Andrea Roggi vuole comunicare sia l’urgenza di tornare ad amare il pianeta che ha nutrito per millenni il genere umano, sia l’urgenza di prendere il controllo di ciò che ci è stato lasciato in dono dalle esperienze del passato, affinché ciò possa essere utilizzato attivamente onde raggiungere – quasi alla maniera delle filosofie greche antiche – un virtuoso stato collettivo di consapevolezza ed equilibrio.

L’esposizione al Teatro Goldoni si inserisce in una "mostra diffusa” delle opere di Roggi nel territorio veneto, che include prestigiose locations quali: il centro storico di Vicenza (la Loggia del Capitaniato, Piazza dei Signori, Basilica Palladiana, Piazza delle Erbe, Piazzale Alcide De Gasperi, Piazza San Lorenzo), Villa Pisani e Villa Loredan a Stra ed altre tre location veneziane, la Tenuta di Venissa sull’isola di Mazzorbo, il Sina Centurion Palace e la Galleria Ravagnan.