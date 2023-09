Domenica a Mestre Arte Tattile per sensibilizzare sulle patologie oculari

Torna in Piazzetta M9 la performance dell’artista ipovedente Sandra Constantini, che benderà i mestrini con fasce colorate per far scoprire loro la bellezza di “vedere con le mani”. Un’esperienza per sensibilizzare la cittadinanza al dono prezioso della vista, contro le patologie oculari.

Dopo il successo di partecipazione della scorsa edizione, ancora una volta l’esperienza artistica dell’artista cortinese Sandra Constantini sarà protagonista degli spazi di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto all’interno di VIS – Venezia In Salute 2023, la manifestazione promossa da OMCeO Venezia - Ordine Provinciale Medici Chirurghi ed Odontoiatri con la sua Fondazione Ars Medica e tantissime realtà che operano per la salute in città, con la collaborazione di FNOMCeO e del Comune di Venezia. Domenica 24 settembre dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15 alle 18 in piazzetta M9, lato via Brenta Vecchia, gli spazi di Fondazione Banca degli Occhi saranno totalmente dedicati all’arte: i cittadini potranno sperimentare, bendati, l’emozione della fruizione e della creazione artistica anche oltre la visione sotto la sapiente guida dell’artista Sandra Constantini.

Nata a Cortina nel 1958 in una famiglia di fotografi, Sandra ha sempre catturato e riprodotto istantanee del mondo attraverso la macchina fotografica. Una patologia degenerativa ha fatto però irruzione nella sua vita, costringendola a rinunciare via via all’arte fino ad impedirle qualsiasi attività creativa e visiva. La svolta nel 2015, a Viterbo, dove si avvicina alla creta e riscopre attraverso il tatto una via di espressione. A novembre 2019, la prima mostra personale “Attraverso le mani”, quest’estate un’intera esposizione da guardare e da toccare a San Vito di Cadore. Domenica, il ritorno dell’incontro artistico con Fondazione Banca degli Occhi del Veneto.

All’interno della manifestazione VIS Salute 2023 il personale di Fondazione Banca degli Occhi sarà inoltre a disposizione per offrire informazioni sul benessere visivo e sulla donazione di cornee, che attraverso la fondazione mestrina rende possibili ogni anno quasi quattromila trapianti in tutto il territorio nazionale.