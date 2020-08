Mostra del Cinema, attacco hacker al sito per prenotare i biglietti

La biglietteria online della Mostra del Cinema presa di mira da qualche hacker. O almeno questa è stata la risposta che il direttore della kermesse del Lido, Alberto Barbera, ha dato su Instagram ad un follower che chiedeva come mai il sito per prenotare i biglietti fosse costantemente in down tecnico.

hacker attaccano il sito della Biennale

«Pare che il sito sia stato oggetto di un attacco hacker!», ha commentato Barbera. Lo scambio tra utente e direttore di Venezia 77 si è tenuto sotto un post dello stesso direttore in cui rifletteva sulla necessità di svolgere la Mostra, nonostante le evidenti criticità e limitazioni. «Si poteva non fare la Mostra? - ha scritto - Sì. Si doveva evitare di farla? Forse sì...Per noi, la risposta giusta è: non si poteva non farla. Fra tre giorni si parte. Seguiteci con affetto e sosteneteci con generosità. Fa bene far bene al cinema».

Il post di Barbera