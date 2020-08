Riportiamo il calendario delle proiezioni per il pubblico della 77. Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre 2020 al Lido.

Martedì 1 settembre 2020

21:00 SALA DARSENA

CERIMONIA DI PREAPERTURA – INVITI

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO – FILM DI PREAPERTURA

MOLECOLE di Andrea SEGRE (Italia, 71’, v.o. italiano s/t inglese)

21:00 PALABIENNALE

DIRETTA DELLA CERIMONIA DI PREAPERTURA – INVITI

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO – FILM DI PREAPERTURA

MOLECOLE di Andrea SEGRE (Italia, 71’, v.o. italiano s/t inglese)

Mercoledì 2 settembre 2020

19:00 SALA GRANDE

CERIMONIA DI APERTURA – INVITI

A SEGUIRE

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA A TILDA SWINTON

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO – FILM D’APERTURA

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi



16:00 SALA DARSENA

ORIZZONTI - FILM DI APERTURA

MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia, 90’, v.o. greco s/t italiano/inglese) con Aris Servetalis, Sofia Georgovasili

19:00 SALA DARSENA

DIRETTA DELLA CERIMONIA DI APERTURA – INVITI

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO – FILM D’APERTURA

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi

16:00 PALABIENNALE

ORIZZONTI - FILM DI APERTURA

MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia, 90’, v.o. greco s/t italiano/inglese) con Aris Servetalis, Sofia Georgovasili

20:30 ARENA LIDO

FUORI CONCORSO – FILM D’APERTURA

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi

A SEGUIRE

ORIZZONTI - FILM DI APERTURA

MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia, 90’, v.o. greco s/t italiano) con Aris Servetalis, Sofia Georgovasili

20:30 ARENA GIARDINI

FUORI CONCORSO – FILM D’APERTURA

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi

A SEGUIRE

ORIZZONTI - FILM DI APERTURA

MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia, 90’, v.o. greco s/t italiano) con Aris Servetalis, Sofia Georgovasili

19:00 MULTISALA ROSSINI 1

DIRETTA DELLA CERIMONIA DI APERTURA

A SEGUIRE

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA A TILDA SWINTON

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO – FILM D’APERTURA

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 1

DIRETTA DELLA CERIMONIA DI APERTURA

A SEGUIRE

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA A TILDA SWINTON

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO – FILM D’APERTURA

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi

Giovedì 3 settembre 2020

16:30 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR (Spagna, 30’, v.o. inglese/spagnolo s/t italiano) con Tilda Swinton

A SEGUIRE

VENEZIA 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ŽBANIĆ (Bosnia ed Erzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia, Turchia, 101’, v.o. bosniaco/inglese s/t italiano/inglese) con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler



19:30 SALA GRANDE

VENEZIA 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA (Francia, 102’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel – V.M. 14*

22:00 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung (Corea del Sud, 131’, v.o. coreano s/t italiano/inglese) con Tae-goo Eom, Yeo-been Jeon, Seoung-won Cha

14:00 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI (Iran, 102’, v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Ali Bagheri, Farrokh Nemati, Majid Farhang

17:00 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR (India, 98’, v.o. hindi/punjabi s/t italiano/inglese) con Suvinder Vicky, Lakshvir Saran

14:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI (Iran, 102’, v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Ali Bagheri, Farrokh Nemati, Majid Farhang

16:45 PALABIENNALE

ORIZZONTI

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR (India, 98’, v.o. hindi/punjabi s/t italiano/inglese) con Suvinder Vicky, Lakshvir Saran

20:30 ARENA LIDO

FUORI CONCORSO

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR (Spagna, 30’, v.o. inglese/spagnolo s/t italiano) con Tilda Swinton

A SEGUIRE

VENEZIA 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ŽBANIĆ (Bosnia ed Erzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia, Turchia, 101’, v.o. bosniaco/inglese s/t italiano) con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler

A SEGUIRE

VENEZIA 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA (Francia, 102’, v.o. francese s/t italiano) con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel – V.M. 14*

20:30 ARENA GIARDINI

FUORI CONCORSO

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR (Spagna, 30’, v.o. inglese/spagnolo s/t italiano) con Tilda Swinton

A SEGUIRE

VENEZIA 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ŽBANIĆ (Bosnia ed Erzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia, Turchia, 101’, v.o. bosniaco/inglese s/t italiano) con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler

A SEGUIRE

VENEZIA 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA (Francia, 102’, v.o. francese s/t italiano) con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel – V.M. 14*

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO – FILM D’APERTURA

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR (Spagna, 30’, v.o. inglese/spagnolo s/t italiano) con Tilda Swinton

A SEGUIRE

VENEZIA 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ŽBANIĆ (Bosnia ed Erzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia, Turchia, 101’, v.o. bosniaco/inglese s/t italiano) con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA (Francia, 102’, v.o. francese s/t italiano) con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel – V.M. 14*

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI - FILM DI APERTURA

MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia, 90’, v.o. greco s/t italiano) con Aris Servetalis, Sofia Georgovasili

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

FUORI CONCORSO

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND (UK, 90’, v.o. tedesco s/t italiano)

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI (Iran, 102’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Bagheri, Farrokh Nemati, Majid Farhang

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR (India, 98’, v.o. hindi/punjabi s/t italiano) con Suvinder Vicky, Lakshvir Saran

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO – FILM D’APERTURA

LACCI di Daniele LUCHETTI (Italia, 100’, v.o. italiano s/t inglese) con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Adriano Giannini, Linda Caridi

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR (Spagna, 30’, v.o. inglese/spagnolo s/t italiano) con Tilda Swinton

A SEGUIRE

VENEZIA 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ŽBANIĆ (Bosnia ed Erzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia, Turchia, 101’, v.o. bosniaco/inglese s/t italiano) con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA (Francia, 102’, v.o. francese s/t italiano) con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel – V.M. 14*

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI - FILM DI APERTURA

MILA (APPLES) di Christos NIKOU (Grecia, Polonia, Slovenia, 90’, v.o. greco s/t italiano) con Aris Servetalis, Sofia Georgovasili

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

FUORI CONCORSO

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND (UK, 90’, v.o. tedesco s/t italiano)

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI (Iran, 102’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Bagheri, Farrokh Nemati, Majid Farhang

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR (India, 98’, v.o. hindi/punjabi s/t italiano) con Suvinder Vicky, Lakshvir Saran

Venerdì 4 settembre 2020

16:30 SALA GRANDE

VENEZIA 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE (India, 127’, v.o. marathi/hindi/ inglese s/t italiano/inglese) con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave

19:30 SALA GRANDE

VENEZIA 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE (Italia, 122’, v.o. italiano s/t inglese) con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

22:15 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO

THE DUKE di Roger MICHELL (UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

14:15 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER (Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar , 87’, v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi

16:45 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

THE FURNACE di Roderick MACKAY (Australia, 116’, v.o. inglese/badimaya s/t italiano/inglese) con Ahmed Malek, David Wenham

14:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER (Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar , 87’, v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi



16:30 PALABIENNALE

ORIZZONTI

THE FURNACE di Roderick MACKAY (Australia, 116’, v.o. inglese/badimaya s/t italiano/inglese) con Ahmed Malek, David Wenham

14:15 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND (UK, 90’, v.o. tedesco s/t italiano/inglese)

16:30 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung (Corea del Sud, 131’, v.o. coreano s/t italiano/inglese) con Tae-goo Eom, Yeo-been Jeon, Seoung-won Cha

19:30 SALA ASTRA 1

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC – EVENTO SPECIALE – CORTOMETRAGGIO DI APERTURA

LES AIGLES DE CARTHAGE di Adriano VALERIO (Francia, Tunisia, Italia, 20’, v.o. arabo/francese s/t italiano) con Mohamed Akari, Haikel Hezgui, Monem Abdelli

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA – EVENTO SPECIALE – FILM DI APERTURA

THE BOOK OF VISION di Carlo S. HINTERMANN (Italia, UK, Belgio, 95’, v.o. inglese s/t italiano) con Charles Dance, Lotte Verbeek, Sverrir Gudnason

14:30 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND (UK, 90’, v.o. tedesco s/t italiano/inglese)

16:45 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung (Corea del Sud, 131’, v.o. coreano s/t italiano/inglese) con Tae-goo Eom, Yeo-been Jeon, Seoung-won Cha

19:45 SALA ASTRA 2

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC – EVENTO SPECIALE – CORTOMETRAGGIO DI APERTURA

LES AIGLES DE CARTHAGE di Adriano VALERIO (Francia, Tunisia, Italia, 20’, v.o. arabo/francese s/t italiano) con Mohamed Akari, Haikel Hezgui, Monem Abdelli

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA – EVENTO SPECIALE – FILM DI APERTURA

THE BOOK OF VISION di Carlo S. HINTERMANN (Italia, UK, Belgio, 95’, v.o. inglese s/t italiano) con Charles Dance, Lotte Verbeek, Sverrir Gudnason

20:30 ARENA LIDO

VENEZIA 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE (Italia, 122’, v.o. italiano s/t inglese) con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

A SEGUIRE

VENEZIA 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE (India, 127’, v.o. marathi/hindi/ inglese s/t italiano) con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave

20:30 ARENA GARDINI

VENEZIA 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE (Italia, 122’, v.o. italiano s/t inglese) con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

A SEGUIRE

VENEZIA 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE (India, 127’, v.o. marathi/hindi/ inglese s/t italiano/inglese) con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave



09:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR (Spagna, 30’, v.o. inglese/spagnolo s/t italiano) con Tilda Swinton

A SEGUIRE

VENEZIA 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ŽBANIĆ (Bosnia ed Erzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia, Turchia, 101’, v.o. bosniaco/inglese s/t italiano) con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA (Francia, 102’, v.o. francese s/t italiano) con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel – V.M. 14*

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung (Corea del Sud, 131’, v.o. coreano s/t italiano) con Tae-goo Eom, Yeo-been Jeon, Seoung-won Cha

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE (India, 127’, v.o. marathi/hindi/ inglese s/t italiano) con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE (Italia, 122’, v.o. italiano s/t inglese) con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI (Iran, 102’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Bagheri, Farrokh Nemati, Majid Farhang

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR (India, 98’, v.o. hindi/punjabi s/t italiano/inglese) con Suvinder Vicky, Lakshvir Saran

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

FUORI CONCORSO

GRETA di Nathan GROSSMAN (Svezia, 97’, v.o. svedese/inglese s/t italiano) con Greta Thunberg

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER (Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar , 87’, v.o. arabo s/t italiano) con Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

THE FURNACE di Roderick MACKAY (Australia, 116’, v.o. inglese/ badimaya s/t italiano) con Ahmed Malek, David Wenham

09:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

FINAL ACCOUNT di Luke HOLLAND (UK, 90’, v.o. tedesco s/t italiano)

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung (Corea del Sud, 131’, v.o. coreano s/t italiano) con Tae-goo Eom, Yeo-been Jeon, Seoung-won Cha

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

OAZA (OASIS) di Ivan IKIĆ (Serbia, Slovenia, Paesi Bassi, Francia, Bosnia ed Erzegovina, 122’, v.o. serbo s/t italiano) con Marijana Novakov, Tijana Markovic, Valentino Zenuni – V.M. 14*

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA – EVENTO SPECIALE – FILM DI APERTURA

THE BOOK OF VISION di Carlo S. HINTERMANN (Italia, UK, Belgio, 95’, v.o. inglese s/t italiano) con Charles Dance, Lotte Verbeek, Sverrir Gudnason

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

CIGARE AU MIEL (HONEY CIGAR) di Kamir AÏNOUZ (Francia, Algeria, 100', v.o. francese/berbero s/t italiano) con Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem – V.M. 14*

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

THE HUMAN VOICE di Pedro ALMODÓVAR (Spagna, 30’, v.o. inglese/spagnolo s/t italiano) con Tilda Swinton

A SEGUIRE

VENEZIA 77

QUO VADIS, AIDA? di Jasmila ŽBANIĆ (Bosnia ed Erzegovina, Austria, Romania, Paesi Bassi, Germania, Polonia, Francia, Norvegia, Turchia, 101’, v.o. bosniaco/inglese s/t italiano) con Jasna Ðuričić, Izudin Bajrović, Boris Ler

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

AMANTS (LOVERS) di Nicole GARCIA (Francia, 102’, v.o. francese s/t italiano) con Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magimel – V.M. 14*

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

NAK-WON-EUI-BAM (NIGHT IN PARADISE) di PARK Hoon-jung (Corea del Sud, 131’, v.o. coreano s/t italiano) con Tae-goo Eom, Yeo-been Jeon, Seoung-won Cha

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE (India, 127’, v.o. marathi/hindi/ inglese s/t italiano) con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE (Italia, 122’, v.o. italiano s/t inglese) con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

DASHTE KHAMOUSH (THE WASTELAND) di Ahmad BAHRAMI (Iran, 102’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Bagheri, Farrokh Nemati, Majid Farhang

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

MEEL PATTHAR (MILESTONE) di Ivan AYR (India, 98’, v.o. hindi/punjabi s/t italiano) con Suvinder Vicky, Lakshvir Saran

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

FUORI CONCORSO

GRETA di Nathan GROSSMAN (Svezia, 97’, v.o. svedese/inglese s/t italiano) con Greta Thunberg

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER (Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar , 87’, v.o. arabo s/t italiano) con Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

THE FURNACE di Roderick MACKAY (Australia, 116’, v.o. inglese/ badimaya s/t italiano) con Ahmed Malek, David Wenham

Sabato 5 settembre 2020

16:30 SALA GRANDE

VENEZIA 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ (Canada, Ungheria, 128’, v.o. inglese s/t italiano) con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

19:30 SALA GRANDE

VENEZIA 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI (Italia, Belgio, 107’, v.o. inglese s/t italiano) con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair

22:15 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX (Francia, Belgio, 77’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos



14:30 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA (Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia, 104’, v.o. inglese/arabo/francese s/t italiano/inglese) con Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci

17:15 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

MAINSTREAM di Gia COPPOLA (USA, 94’, v.o. inglese s/t italiano) con Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Jason Schwartzman

14:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA (Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia, 104’, v.o. inglese/arabo/francese s/t italiano/inglese) con Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci

17:00 PALABIENNALE

ORIZZONTI

MAINSTREAM di Gia COPPOLA (USA, 94’, v.o. inglese s/t italiano) con Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Jason Schwartzman

24:00 SALA GIARDINO

FUORI CONCORSO

MOSQUITO STATE di Filip Jan RYMSZA (Polonia, USA, 100’, v.o. inglese s/t italiano) con Beau Knapp, Charlotte Vega, Jack Kesy

14:00 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

GRETA di Nathan GROSSMAN (Svezia, 97’, v.o. svedese/inglese s/t italiano/inglese) con Greta Thunberg

16:30 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

THE DUKE di Roger MICHELL (UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

19:30 SALA ASTRA 1

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

GAS STATION di Olga TORRICO (Italia, 10’, v.o. italiano s/t inglese) con Olga Torrico, Claudio Collovà, Gabriele Zapparata

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

POHANI DOROGY (BAD ROADS) di Natalya VOROZHBIT (Ucraina, 105’, v.o. ucraino/russo s/t italiano/inglese) con Igor Koltovskyy, Andrey Lelyukh, Vladimir Guri – V.M.18*

14:15 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

GRETA di Nathan GROSSMAN (Svezia, 97’, v.o. svedese/inglese s/t italiano/inglese) con Greta Thunberg

16:45 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

THE DUKE di Roger MICHELL (UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

19:45 SALA ASTRA 2

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

GAS STATION di Olga TORRICO (Italia, 10’, v.o. italiano s/t inglese) con Olga Torrico, Claudio Collovà, Gabriele Zapparata

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

POHANI DOROGY (BAD ROADS) di Natalya VOROZHBIT (Ucraina, 105’, v.o. ucraino/russo s/t italiano/inglese) con Igor Koltovskyy, Andrey Lelyukh, Vladimir Guri – V.M.18*

20:30 ARENA LIDO

VENEZIA 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI (Italia, Belgio, 107’, v.o. inglese s/t italiano) con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair

A SEGUIRE

VENEZIA 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ (Canada, Ungheria, 128’, v.o. inglese s/t italiano) con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

20:30 ARENA GARDINI

VENEZIA 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI (Italia, Belgio, 107’, v.o. inglese s/t italiano) con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair

A SEGUIRE

VENEZIA 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ (Canada, Ungheria, 128’, v.o. inglese s/t italiano) con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE (India, 127’, v.o. marathi/hindi/ inglese s/t italiano) con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE (Italia, 122’, v.o. italiano s/t inglese) con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

THE DUKE di Roger MICHELL (UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ (Canada, Ungheria, 128’, v.o. inglese s/t italiano) con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI (Italia, Belgio, 107’, v.o. inglese s/t italiano) con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER (Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar , 87’, v.o. arabo s/t italiano) con Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

THE FURNACE di Roderick MACKAY (Australia, 116’, v.o. inglese/badimaya s/t italiano) con Ahmed Malek, David Wenham

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

FUORI CONCORSO

SPORTIN’ LIFE di Abel FERRARA (Italia, 65’, v.o. inglese/italiano/moldavo s/t italiano) con Willem Dafoe, Cristina Chiriac, Anna Ferrara

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA (Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia, 104’, v.o. inglese/arabo/francese s/t italiano) con Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

MAINSTREAM di Gia COPPOLA (USA, 94’, v.o. inglese s/t italiano) con Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Jason Schwartzman

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

THE DUKE di Roger MICHELL (UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

GRETA di Nathan GROSSMAN (Svezia, 97’, v.o. svedese/inglese s/t italiano) con Greta Thunberg

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA

POHANI DOROGY (BAD ROADS) di Natalya VOROZHBIT (Ucraina, 105’, v.o. ucraino/russo s/t italiano/inglese) con Igor Koltovskyy, Andrey Lelyukh, Vladimir Guri – V.M. 18*

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

KITOBOY (THE WHALER BOY) di Philipp YURYEV (Russia, Polonia, Belgio, 94’, v.o. russo/inglese/ciukcio s/t italiano) con Vladimir Onokhov, Kristina Asmus, Vladimir Lyubimtsev

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

THE DISCIPLE di Chaitanya TAMHANE (India, 127’, v.o. marathi/hindi/ inglese s/t italiano) con Aditya Modak, Arun Dravid, Sumitra Bhave

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

PADRENOSTRO di Claudio NOCE (Italia, 122’, v.o. italiano s/t inglese) con Pierfrancesco Favino, Mattia Garaci, Barbara Ronchi, Francesco Gheghi, Francesco Colella, Antonio Gerardi

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

THE DUKE di Roger MICHELL (UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ (Canada, Ungheria, 128’, v.o. inglese s/t italiano) con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI (Italia, Belgio, 107’, v.o. inglese s/t italiano) con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

GAZA MON AMOUR di Tarzan NASSER, Arab NASSER (Palestina, Francia, Germania, Portogallo, Qatar , 87’, v.o. arabo s/t italiano) con Salim Daw, Hiam Abbass, Maisa Abd Elhadi

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

THE FURNACE di Roderick MACKAY (Australia, 116’, v.o. inglese/badimaya s/t italiano/inglese) con Ahmed Malek, David Wenham

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

FUORI CONCORSO

SPORTIN’ LIFE di Abel FERRARA (Italia, 65’, v.o. inglese/italiano/moldavo s/t italiano) con Willem Dafoe, Cristina Chiriac, Anna Ferrara

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA (Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia, 104’, v.o. inglese/arabo/francese s/t italiano) con Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

MAINSTREAM di Gia COPPOLA (USA, 94’, v.o. inglese s/t italiano) con Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Jason Schwartzman

Domenica 6 settembre 2020

16:45 SALA GRANDE

VENEZIA 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI (Iran, 99’, v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie

19:15 SALA GRANDE

VENEZIA 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano) con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

21:45 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO

ASSANDIRA di Salvatore MEREU (Italia, 128’, v.o. italiano/sardo/inglese/tedesco s/t italiano/inglese) con Gavino Ledda, Anna Koenig, Marco Zucca, Corrado Giannetti

14:00 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI (Francia, 92’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti

16:30 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI (Francia, Marocco, Belgio, 120’, v.o. arabo/inglese s/t italiano/inglese) con Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Saïd Bey

14:00 PALABIENNALE

ORIZZONTI

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI (Francia, 92’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti

16:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI (Francia, Marocco, Belgio, 120’, v.o. arabo/inglese s/t italiano/inglese) con Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Saïd Bey

14:00 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

SPORTIN’ LIFE di Abel FERRARA (Italia, 65’, v.o. inglese/italiano/moldavo s/t italiano/inglese) con Willem Dafoe, Cristina Chiriac, Anna Ferrara

16:30 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX (Francia, Belgio, 77’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

19:00 SALA ASTRA 1

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

LE MOSCHE di Edgardo PISTONE (Italia, 15’, v.o. italiano/dialetto napoletano s/t inglese) con Roberto Navarra, Ciro Nacca, Luciano Gigante

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

SHORTA di Anders ØLHOLM, Frederik Louis HVIID (Danimarca, 108’, v.o. danese/arabo s/t italiano/inglese) con Jacob Lohmann, Simon Sears – V.M.14*

14:15 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

SPORTIN’ LIFE di Abel FERRARA (Italia, 65’, v.o. inglese/italiano/moldavo s/t italiano/inglese) con Willem Dafoe, Cristina Chiriac, Anna Ferrara

16:45 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX (Francia, Belgio, 77’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

19:15 SALA ASTRA 2

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

LE MOSCHE di Edgardo PISTONE (Italia, 15’, v.o. italiano/dialetto napoletano s/t inglese) con Roberto Navarra, Ciro Nacca, Luciano Gigante

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

SHORTA di Anders ØLHOLM, Frederik Louis HVIID (Danimarca, 108’, v.o. danese/arabo s/t italiano/inglese) con Jacob Lohmann, Simon Sears – V.M.14*

20:30 ARENA LIDO

VENEZIA 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano) con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

A SEGUIRE

VENEZIA 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI (Iran, 99’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie

20:30 ARENA GARDINI

VENEZIA 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano) con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

A SEGUIRE

VENEZIA 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI (Iran, 99’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ (Canada, Ungheria, 128’, v.o. inglese s/t italiano) con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI (Italia, Belgio, 107’, v.o. inglese s/t italiano) con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX (Francia, Belgio, 77’, v.o. francese s/t italiano) con David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI (Iran, 99’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano) con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA (Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia, 104’, v.o. inglese/arabo/francese s/t italiano) con Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

MAINSTREAM di Gia COPPOLA (USA, 94’, v.o. inglese s/t italiano) con Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Jason Schwartzman

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

FUORI CONCORSO

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO (Italia, 12’, v.o. italiano/inglese s/t inglese) con Maria Continella, Claudio Gioè, Natalia Simeti, Dave Kajganich

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO (Italia, 120’, v.o. inglese/italiano s/t italiano/inglese)

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI (Francia, 92’, v.o. francese s/t italiano) con Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI (Francia, Marocco, Belgio, 120’, v.o. arabo/inglese s/t italiano) con Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Saïd Bey

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX (Francia, Belgio, 77’, v.o. francese s/t italiano) con David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

SPORTIN’ LIFE di Abel FERRARA (Francia, 65’, v.o. inglese/italiano/moldavo s/t italiano) con Willem Dafoe, Cristina Chiriac, Anna Ferrara

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA

SHORTA di Anders ØLHOLM, Frederik Louis HVIID (Danimarca, 108’, v.o. danese/arabo s/t italiano) con Jacob Lohmann, Simon Sears – V.M. 14*

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

RESIDUE di Merawi GERIMA (USA, 90', v.o. inglese s/t italiano) con Obinna Nwachukwu, Dennis Lindsey, Taline Stewart

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

PIECES OF A WOMAN di Kornél MUNDRUCZÓ (Canada, Ungheria, 128’, v.o. inglese s/t italiano) con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

MISS MARX di Susanna NICCHIARELLI (Italia, Belgio, 107’, v.o. inglese s/t italiano) con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

MANDIBULES di Quentin DUPIEUX (Francia, Belgio, 77’, v.o. francese s/t italiano) con David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI (Iran, 99’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano) con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN di Kaouther BEN HANIA (Tunisia, Francia, Germania, Belgio, Svezia, 104’, v.o. inglese/arabo/francese s/t italiano) con Yahya Mahayni, Dea Liane, Monica Bellucci

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

MAINSTREAM di Gia COPPOLA (USA, 94’, v.o. inglese s/t italiano) con Andrew Garfield, Maya Hawke, Nat Wolff, Jason Schwartzman

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

FUORI CONCORSO

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO (Italia, 12’, v.o. italiano/inglese s/t inglese) con Maria Continella, Claudio Gioè, Natalia Simeti, Dave Kajganich

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO (Italia, 120’, v.o. inglese/italiano s/t italiano/ inglese)

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI (Francia, 92’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI (Francia, Marocco, Belgio, 120’, v.o. arabo/inglese s/t italiano) con Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Saïd Bey

Lunedì 7 settembre 2020

16:30 SALA GRANDE

VENEZIA 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY (Russia, 120’, v.o. russo s/t italiano/inglese) con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev

19:15 SALA GRANDE

VENEZIA 77

ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Małgorzata SZUMOWSKA, coregia: Michał ENGLERT (Polonia, Germania, 113’, v.o. polacco/russo s/t italiano/inglese) con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

22:00 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING (USA, 110’, v.o. inglese s/t italiano) con Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge

14:15 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE (Costa d’Avorio, Francia, Canada, 92’, v.o. francese/dioula s/t italiano/inglese) con Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo

16:45 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI (Italia, Svizzera, 128’, v.o. italiano/francese s/t inglese)

14:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE (Costa d’Avorio, Francia, Canada, 92’, v.o. francese/dioula s/t italiano/inglese) con Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo

16:45 PALABIENNALE

ORIZZONTI

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI (Italia, Svizzera, 128’, v.o. italiano/francese s/t inglese)

19:30 SALA GIARDINO

BIENNALE COLLEGE CINEMA

PRESENTAZIONE

FUCKING WITH NOBODY di Hannaleena HAURU (Finlandia , 105‘, v.o. finlandese s/t inglese/italiano) con Hannaleena Hauru, Lasse Poser, Samuel Kujala – V.M. 14*

22:15 SALA GIARDINO

EVENTO IN COLLABORAZIONE CON LA RAI – INVITI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

REVENGE ROOM di Diego BOTTA (Italia, 20’, v.o. italiano)con Alessio Boni, Violante Placido, Manuela Morabito

14:15 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO (Italia, 12’, v.o. italiano/inglese s/t inglese) con Maria Continella, Claudio Gioè, Natalia Simeti, Dave Kajganich

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO (Italia, 120’, v.o. inglese/italiano s/t inglese/italiano)

17:00 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

ASSANDIRA di Salvatore MEREU (Italia, 128’, v.o. italiano/sardo/inglese/tedesco s/t italiano/inglese) con Gavino Ledda, Anna Koenig, Marco Zucca, Corrado Giannetti

19:45 SALA ASTRA 1

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

WHERE THE LEAVES FALL di Xin Alessandro ZHENG (Italia, 16’, v.o. italiano/cinese/dialetto cinese s/t italiano) con Giulio Anan Cai, Zheng Wuyi

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

NON ODIARE di Mauro MANCINI (Italia, Polonia, 96’, v.o. italiano s/t inglese) con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka Zunic

14:30 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO (Italia, 12’, v.o. italiano/inglese s/t inglese) con Maria Continella, Claudio Gioè, Natalia Simeti, Dave Kajganich

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO (Italia, 120’, v.o. inglese/italiano s/t inglese/italiano)

17:15 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

ASSANDIRA di Salvatore MEREU (Italia, 128’, v.o. italiano/sardo/inglese/tedesco s/t italiano/inglese) con Gavino Ledda, Anna Koenig, Marco Zucca, Corrado Giannetti

20:00 SALA ASTRA 2

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

WHERE THE LEAVES FALL di Xin Alessandro ZHENG (Italia, 16’, v.o. italiano/cinese/dialetto cinese s/t italiano) con Giulio Anan Cai, Zheng Wuyi

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

NON ODIARE di Mauro MANCINI (Italia, Polonia, 96’, v.o. italiano s/t inglese) con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka Zunic

20:30 ARENA LIDO

VENEZIA 77

ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Małgorzata SZUMOWSKA, coregia: Michał ENGLERT (Polonia, Germania, 113’, v.o. polacco/russo s/t italiano) con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

A SEGUIRE

VENEZIA 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY (Russia, 120’, v.o. russo s/t italiano) con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev

20:30 ARENA GIARDINI

VENEZIA 77

ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Małgorzata SZUMOWSKA, coregia: Michał ENGLERT (Polonia, Germania, 113’, v.o. polacco/russo s/t italiano) con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

A SEGUIRE

VENEZIA 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY (Russia, 120’, v.o. russo s/t italiano) con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev

17:00 SCUOLA GRANDE DELLA MISERICORDIA

FUORI CONCORSO - INVITI

SEGUE DIBATTITO DOPO LA PROIEZIONE

PRINCESSE EUROPE di Camille LOTTEAU (Francia, 108’, v.o. francese/inglese s/t italiano/francese) con Bernard-Henri Lévy - in collaborazione con il Comune di Venezia

9:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI (Iran, 99’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano) con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

ASSANDIRA di Salvatore MEREU (Italia, 128’, v.o. italiano/sardo/inglese/tedesco s/t italiano) con Gavino Ledda, Anna Koenig, Marco Zucca, Corrado Giannetti

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY (Russia, 120’, v.o. russo s/t italiano) con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Małgorzata SZUMOWSKA, coregia: Michał ENGLERT (Polonia, Germania, 113’, v.o. polacco/russo s/t italiano) con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI (Francia, 92’, v.o. francese s/t italiano/inglese) con Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI (Francia, Marocco, Belgio, 120’, v.o. arabo/inglese s/t italiano) con Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Saïd Bey

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

FUORI CONCORSO

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER, JR (Italia, Francia, 9’, v.o. italiano s/t inglese) con Luciano Vergaro, Dario Sforza, Iris Pulvano

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL (Brasile, 84’, v.o. portoghese s/t italiano) con Caetano Veloso

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE (Costa d’Avorio, Francia, Canada, 92’, v.o. francese/dioula s/t italiano) con Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI (Italia, Svizzera, 128’, v.o. italiano/francese s/t inglese)

9:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

FIORI, FIORI, FIORI! di Luca GUADAGNINO (Italia, 12’, v.o. italiano/inglese s/t inglese) con Maria Continella, Claudio Gioè, Natalia Simeti, Dave Kajganich

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

SALVATORE - SHOEMAKER OF DREAMS di Luca GUADAGNINO (Italia, 120’, v.o. inglese/italiano s/t italiano/inglese)

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

ASSANDIRA di Salvatore MEREU (Italia, 128’, v.o. italiano/sardo/inglese/tedesco s/t italiano) con Gavino Ledda, Anna Koenig, Marco Zucca, Corrado Giannetti

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

PREPARATIONS TO BE TOGETHER FOR AN UNKNOWN PERIOD OF TIME di Lili HORVÁT (Ungheria, 95’, v.o. ungherese s/t italiano) con Natasa Stork, Viktor Bodó, Benett Vilmányi

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA

NON ODIARE di Mauro MANCINI (Italia, Polonia, 96’, v.o. italiano s/t inglese) con Alessandro Gassmann, Sara Serraiocco, Luka Zunic

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI SPECIALI

DAS NEUE EVANGELIUM (THE NEW GOSPEL) di Milo RAU (Germania, Svizzera, Italia, 107’, v.o. italiano/inglese/francese s/t inglese) con Yvan Sagnet, Maia Morgenstern, Enrique Irazoqui

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

KHORSHID (SUN CHILDREN) di Majid MAJIDI (Iran, 99’, v.o. farsi s/t italiano) con Ali Nasirian, Javad Ezzati, Tannaz Tabatabaie

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

THE WORLD TO COME di Mona FASTVOLD (USA, 104’, v.o. inglese s/t italiano) con Katherine Waterston, Vanessa Kirby, Christopher Abbott, Casey Affleck

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

ASSANDIRA di Salvatore MEREU (Italia, 128’, v.o. italiano/sardo/inglese/tedesco s/t italiano) con Gavino Ledda, Anna Koenig, Marco Zucca, Corrado Giannetti

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY (Russia, 120’, v.o. russo s/t italiano) con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Małgorzata SZUMOWSKA, coregia: Michał ENGLERT (Polonia, Germania, 113’, v.o. polacco/russo s/t italiano) con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

LA TROISIÈME GUERRE di Giovanni ALOI (Francia, 92’, v.o. francese s/t italiano) con Anthony Bajon, Karim Leklou, Leïla Bekhti

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

ZANKA CONTACT di Ismaël EL IRAKI (Francia, Marocco, Belgio, 120’, v.o. arabo/inglese s/t italiano) con Khansa Batma, Ahmed Hammoud, Saïd Bey

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

FUORI CONCORSO

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER, JR (Italia, Francia, 9’, v.o. italiano s/t inglese) con Luciano Vergaro, Dario Sforza, Iris Pulvano

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL (Brasile, 84’, v.o. portoghese s/t italiano) con Caetano Veloso

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE (Costa d’Avorio, Francia, Canada, 92’, v.o. francese/dioula s/t italiano) con Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI (Italia, Svizzera, 128’, v.o. italiano/francese s/t inglese)

Martedì 8 Settembre 2020

16:45 SALA GRANDE

VENEZIA 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI (Israele, Francia, 99’, v.o. ebraico/arabo/inglese s/t italiano/inglese) con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi

19:15 SALA GRANDE

VENEZIA 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI (Italia, Francia, Germania, 100’, v.o. arabo/curdo s/t italiano/inglese)

21:45 SALA GRANDE

CONSEGNA DEL LEONE D’ORO ALLA CARRIERA A ANN HUI

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI (Cina, 140’, v.o. mandarino s/t italiano/inglese) con Sandra Ma, Faye Yu, Eddie Peng

14:15 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI (Iran, 139’, v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Babak Karimi, Razieh Mansouri, Abolfazl Kahani

17:30 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA (UK, Portogallo, 73’, v.o. inglese/portoghese/BSL s/t italiano/inglese) con Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia

14:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI (Iran, 139’, v.o. farsi s/t italiano/inglese) con Babak Karimi, Razieh Mansouri, Abolfazl Kahani

17:30 PALABIENNALE

ORIZZONTI

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA (UK, Portogallo, 73’, v.o. inglese/portoghese/BSL s/t italiano/inglese) con Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia

19:45 SALA GIARDINO

BIENNALE COLLEGE CINEMA

EL ARTE DE VOLVER di Pedro COLLANTES (Spagna, 91‘, v.o. spagnolo s/t inglese/italiano) con Macarena García, Nacho Sánchez, Ingrid García-Jonsson

14:15 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER, JR (Italia, Francia, 9’, v.o. italiano s/t inglese) con Luciano Vergaro, Dario Sforza, Iris Pulvano

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL (Brasile, 84’, v.o. portoghese s/t italiano/inglese) con Caetano Veloso

16:30 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING (USA, 110’, v.o. inglese s/t italiano) con Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge

19:15 SALA ASTRA 1

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

ACCAMÒRA (IN QUESTO MOMENTO) di Emanuela MUZZUPAPPA (Italia, 11’, v.o. italiano/dialetto calabrese s/t italiano) con Carmelo Macrì, Giovanni Spanò

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

HAYALETLER (GHOSTS) di Azra Deniz OKYAY (Turchia, Francia, Qatar, 90’, v.o. turco/arabo, s/t italiano/inglese) con Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar

22:00 SALA ASTRA 1

GIORNATE DEGLI AUTORI

CIGARE AU MIEL (HONEY CIGAR) di Kamir AÏNOUZ (Francia, Algeria, 100', v.o. francese/berbero s/t italiano) con Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem – V.M. 14*

14:30 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER, JR (Italia, Francia, 9’, v.o. italiano s/t inglese) con Luciano Vergaro, Dario Sforza, Iris Pulvano

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL (Brasile, 84’, v.o. portoghese s/t italiano/inglese) con Caetano Veloso

16:45 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING (USA, 110’, v.o. inglese s/t italiano) con Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge

19:30 SALA ASTRA 2

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

ACCAMÒRA (IN QUESTO MOMENTO) di Emanuela MUZZUPAPPA (Italia, 11’, v.o. italiano/dialetto calabrese s/t italiano) con Carmelo Macrì, Giovanni Spanò

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

HAYALETLER (GHOSTS) di Azra Deniz OKYAY (Turchia, Francia, Qatar, 90’, v.o. turco/arabo, s/t italiano/inglese) con Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar

22:15 SALA ASTRA 2

GIORNATE DEGLI AUTORI

CIGARE AU MIEL (HONEY CIGAR) di Kamir AÏNOUZ (Francia, Algeria, 100', v.o. francese/berbero s/t italiano) con Zoé Adjani, Amira Casar, Lyes Salem – V.M. 14*

20:30 ARENA LIDO

VENEZIA 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI (Italia, Francia, Germania, 100’, v.o. arabo/curdo s/t italiano)

A SEGUIRE

VENEZIA 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI (Israele, Francia, 99’, v.o. ebraico/arabo/inglese s/t italiano) con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi

20:30 ARENA GARDINI

VENEZIA 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI (Italia, Francia, Germania, 100’, v.o. arabo/curdo s/t italiano)

A SEGUIRE

VENEZIA 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI (Israele, Francia, 99’, v.o. ebraico/arabo/inglese s/t italiano) con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY (Russia, 120’, v.o. russo s/t italiano) con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Małgorzata SZUMOWSKA, coregia: Michał ENGLERT (Polonia, Germania, 113’, v.o. polacco/russo s/t italiano) con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING (USA, 110’, v.o. inglese s/t italiano) con Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI (Israele, Francia, 99’, v.o. ebraico/arabo/inglese s/t italiano) con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI (Italia, Francia, Germania, 100’, v.o. arabo/curdo s/t italiano)

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE (Costa d’Avorio, Francia, Canada, 92’, v.o. francese/dioula s/t italiano) con Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI (Italia, Svizzera, 128’, v.o. italiano/francese s/t inglese)

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

FUORI CONCORSO

HOPPER/WELLES di Orson WELLES (USA, 130’, v.o. inglese s/t italiano) con Dennis Hopper, Orson Welles

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI (Iran, 139’, v.o. farsi s/t italiano) con Babak Karimi, Razieh Mansouri, Abolfazl Kahani

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA (UK, Portogallo, 73’, v.o. inglese/portoghese/BSL s/t italiano) con Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia

9:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

OMELIA CONTADINA di Alice ROHRWACHER, JR (Italia, Francia, 9’, v.o. italiano s/t inglese) con Luciano Vergaro, Dario Sforza, Iris Pulvano

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO

NARCISO EM FÉRIAS di Renato TERRA, Ricardo CALIL (Brasile, 84’, v.o. portoghese s/t italiano) con Caetano Veloso

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING (USA, 110’, v.o. inglese s/t italiano) con Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Gianluca DE SERIO, Massimiliano DE SERIO (Italia, Francia, Belgio, 104’, v.o. italiano s/t inglese) con Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Licia Lanera, Antonella Carone, Giuseppe Loconsole – V.M. 14*

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA

HAYALETLER (GHOSTS) di Azra Deniz OKYAY (Turchia, Francia, Qatar, 90’, v.o. turco/arabo, s/t italiano) con Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

KONFERENTSIYA (CONFERENCE) di Ivan I. TVERDOVSKIY (Russia, Estonia, Italia, UK, 130’, v.o. russo s/t italiano) con Natalya Pavlenkova, Natalya Potapova, Kseniya Zueva – V.M. 14*

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

DOROGIE TOVARISCHI! (DEAR COMRADES!) di Andrei KONCHALOVSKY (Russia, 120’, v.o. russo s/t italiano) con Julia Vysotskaya, Vladislav Komarov, Andrei Gusev

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

ŚNIEGU JUŻ NIGDY NIE BĘDZIE (NEVER GONNA SNOW AGAIN) di Małgorzata SZUMOWSKA, coregia: Michał ENGLERT (Polonia, Germania, 113’, v.o. polacco/russo s/t italiano) con Alec Utgoff, Maja Ostaszewska, Agata Kulesza

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

ONE NIGHT IN MIAMI di Regina KING (USA, 110’, v.o. inglese s/t italiano) con Kingsley Ben-Adir, Eli Goree, Aldis Hodge

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI (Israele, Francia, 99’, v.o. ebraico/arabo/inglese s/t italiano) con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI (Italia, Francia, Germania, 100’, v.o. arabo/curdo s/t italiano)

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

LA NUIT DES ROIS di Philippe LACÔTE (Costa d’Avorio, Francia, Canada, 92’, v.o. francese/dioula s/t italiano) con Koné Bakary, Steve Tientcheu, Rasmané Ouédraogo

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

GUERRA E PACE di Martina PARENTI, Massimo D'ANOLFI (Italia, Svizzera, 128’, v.o. italiano/francese s/t inglese)

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

FUORI CONCORSO

HOPPER/WELLES di Orson WELLES (USA, 130’, v.o. inglese s/t italiano) con Dennis Hopper, Orson Welles

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI (Iran, 139’, v.o. farsi s/t italiano) con Babak Karimi, Razieh Mansouri, Abolfazl Kahani

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA (UK, Portogallo, 73’, v.o. inglese/portoghese/BSL s/t italiano) con Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia

Mercoledì 9 settembre 2020

19:30 SALA GRANDE

VENEZIA 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE (Italia, 89’, v.o. italiano s/t inglese) con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro, Ileana Rigano, Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna

22:00 SALA GRANDE

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano/inglese) con Yu Aoi, Issey Takahashi

14:15 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA (Messico, Francia, Colombia, 96’, v.o. spagnolo/lingua maya/inglese s/t italiano/inglese) con Indira Andrewin, Gilberto Barraza, Mariano Tun Xool

17:00 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing (Cina, 114’, v.o. mandarino s/t italiano/inglese) con Ke Bai, Miao Miao, Zhang Songwen

14:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA (Messico, Francia, Colombia, 96’, v.o. spagnolo/lingua maya/inglese s/t italiano/inglese) con Indira Andrewin, Gilberto Barraza, Mariano Tun Xool

16:45 PALABIENNALE

ORIZZONTI

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing (Cina, 114’, v.o. mandarino s/t italiano/inglese) con Ke Bai, Miao Miao, Zhang Songwen

14:15 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

HOPPER/WELLES di Orson WELLES (USA, 130’, v.o. inglese s/t italiano) con Dennis Hopper, Orson Welles

17:00 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI (Cina, 140’, v.o. mandarino s/t italiano/inglese) con Sandra Ma, Faye Yu, Eddie Peng

19:45 SALA ASTRA 1

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

FINIS TERRAE di Tommaso FRANGINI (USA, Italia, 16’, v.o. inglese s/t italiano) con Ryan Masson, Micah Flamm

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

TOPSIDE di Celine HELD, Logan GEORGE (USA, 90’, v.o. inglese s/t italiano) con Celine Held, Zhaila Farmer, Jared Abrahamson

22:15 SALA ASTRA 1

GIORNATE DEGLI AUTORI

OAZA (OASIS) di Ivan IKIĆ (Serbia, Slovenia, Paesi Bassi, Francia, Bosnia ed Erzegovina, 122’, v.o. serbo s/t italiano) con Marijana Novakov, Tijana Markovic, Valentino Zenuni – V.M. 14*

14:30 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

HOPPER/WELLES di Orson WELLES (USA, 130’, v.o. inglese s/t italiano) con Dennis Hopper, Orson Welles

17:15 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI (Cina, 140’, v.o. mandarino s/t italiano/inglese) con Sandra Ma, Faye Yu, Eddie Peng

20:00 SALA ASTRA 2

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

FINIS TERRAE di Tommaso FRANGINI (USA, Italia, 16’, v.o. inglese s/t italiano) con Ryan Masson, Micah Flamm

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

TOPSIDE di Celine HELD, Logan GEORGE (USA, 90’, v.o. inglese s/t italiano) con Celine Held, Zhaila Farmer, Jared Abrahamson

22:30 SALA ASTRA 2

GIORNATE DEGLI AUTORI

OAZA (OASIS) di Ivan IKIĆ (Serbia, Slovenia, Paesi Bassi, Francia, Bosnia ed Erzegovina, 122’, v.o. serbo s/t italiano) con Marijana Novakov, Tijana Markovic, Valentino Zenuni – V.M. 14*

20:30 ARENA LIDO

VENEZIA 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE (Italia, 89’, v.o. italiano s/t inglese) con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro, Ileana Rigano, Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna

A SEGUIRE

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano) con Yu Aoi, Issey Takahashi

20:30 ARENA GIARDINI

VENEZIA 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE (Italia, 89’, v.o. italiano s/t inglese) con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro, Ileana Rigano, Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna

A SEGUIRE

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano) con Yu Aoi, Issey Takahashi

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI (Israele, Francia, 99’, v.o. ebraico/arabo/inglese s/t italiano) con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI (Italia, Francia, Germania, 100’, v.o. arabo/curdo s/t italiano)

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI (Cina, 140’, v.o. mandarino s/t italiano) con Sandra Ma, Faye Yu, Eddie Peng

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE (Italia, 89’, v.o. italiano s/t inglese) con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro, Ileana Rigano, Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano) con Yu Aoi, Issey Takahashi

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI (Iran, 139’, v.o. farsi s/t italiano) con Babak Karimi, Razieh Mansouri, Abolfazl Kahani

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA (UK, Portogallo, 73’, v.o. inglese/portoghese/BSL s/t italiano) con Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA (Messico, Francia, Colombia, 96’, v.o. spagnolo/lingua maya/inglese s/t italiano) con Indira Andrewin, Gilberto Barraza, Mariano Tun Xool

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing (Cina, 114’, v.o. mandarino s/t italiano) con Ke Bai, Miao Miao, Zhang Songwen

9:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

HOPPER/WELLES di Orson WELLES (USA, 130’, v.o. inglese s/t italiano) con Dennis Hopper, Orson Welles

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI (Cina, 140’, v.o. mandarino s/t italiano) con Sandra Ma, Faye Yu, Eddie Peng

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

200 METERS di Ameen NAYFEH (Palestina, Giordania, Qatar, Italia, Svezia, 90’, v.o. arabo s/t italiano) con Ali Suliman, Anna Unterberger, Motaz Malhees – V.M. 14*

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA

TOPSIDE di Celine HELD, Logan GEORGE (USA, 90’, v.o. inglese s/t italiano) con Celine Held, Zhaila Farmer, Jared Abrahamson

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI SPECIALI

GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI di Giorgia FARINA (Italia, 108’, v.o. italiano/inglese/francese s/t italiano) con Clive Owen, Jasmine Trinca, Irène Jacob

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

LAILA IN HAIFA di Amos GITAI (Israele, Francia, 99’, v.o. ebraico/arabo/inglese s/t italiano) con Maria Zreik, Khawla Ibraheem, Bahira Ablassi

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

NOTTURNO di Gianfranco ROSI (Italia, Francia, Germania, 100’, v.o. arabo/curdo s/t italiano)

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

DI YI LU XIANG (LOVE AFTER LOVE) di Ann HUI (Cina, 140’, v.o. mandarino s/t italiano) con Sandra Ma, Faye Yu, Eddie Peng

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE (Italia, 89’, v.o. italiano s/t inglese) con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro, Ileana Rigano, Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano) con Yu Aoi, Issey Takahashi

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

JENAYAT-E BI DEGHAT (CARELESS CRIME) di Shahram MOKRI (Iran, 139’, v.o. farsi s/t italiano) con Babak Karimi, Razieh Mansouri, Abolfazl Kahani

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

LISTEN di Ana ROCHA DE SOUSA (UK, Portogallo, 73’, v.o. inglese/portoghese/BSL s/t italiano) con Lúcia Moniz, Sophia Myles, Ruben Garcia

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA (Messico, Francia, Colombia, 96’, v.o. spagnolo/lingua maya/inglese s/t italiano) con Indira Andrewin, Gilberto Barraza, Mariano Tun Xool

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing (Cina, 114’, v.o. mandarino s/t italiano) con Ke Bai, Miao Miao, Zhang Songwen

Giovedì 10 settembre 2020

16:45 SALA GRANDE

VENEZIA 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ (Germania, Francia, 111’, v.o. tedesco s/t italiano/inglese) con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider

19:30 SALA GRANDE

VENEZIA 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO (Messico, Francia, 88’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen – V.M. 14*

22:00 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN (USA, 109’, v.o. inglese s/t italiano) con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell – V.M. 14*

14:15 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV (Kazakistan, Francia, 90’, v.o. kazako/russo s/t italiano/inglese) con Azamat Nigmanov, Kamila Nugmanova, Sanjar Madi

17:00 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI (Italia, Romania, UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con James Norton, Daniel Lamont

14:15 PALABIENNALE

ORIZZONTI

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV (Kazakistan, Francia, 90’, v.o. kazako/russo s/t italiano/inglese) con Azamat Nigmanov, Kamila Nugmanova, Sanjar Madi

17:00 PALABIENNALE

ORIZZONTI

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI (Italia, Romania, UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con James Norton, Daniel Lamont

19:00 SALA GIARDINO

ORIZZONTI – CORTOMETRAGGI – V.M. 14*

DAS SPIEL (THE GAME) di Roman HODEL (Svizzera, 17’, v.o. tedesco/turco/inglese/italiano s/t italiano/inglese)

THE SHIFT di Laura CARREIRA (UK, Portogallo, 9’, v.o. inglese s/t italiano) con Anna Russell-Martin

ENTRE TÚ Y MILAGROS di Mariana SAFFON (Colombia, 20’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Sofía Paz, Marcela Mar, Maria Fernanda Giraldo

NATTÅGET (THE NIGHT TRAIN) di Jerry CARLSSON (Svezia, 15’, v.o. svedese/francese/inglese s/t italiano/inglese) con Erik Nilsson, Khalil Ben Gharbia

BEING MY MOM di Jasmine TRINCA (Italia, 12’, v.o. senza dialoghi) con Alba Rohrwacher, Maayane Conti

MÂY NHU’NG KHÔNG MU’A (LIVE IN CLOUD CUCKOO LAND) di Nghia VU MINH, Thy PHAM HOANG MINH (Vietnam, Corea del Sud, 19’, v.o. vietnamita s/t italiano/inglese) con Giang Le Binh, Huong Phung, Vy Vu Chau Khanh

THE RETURN OF TRAGEDY di Bertrand MANDICO (Francia, 24’, v.o. inglese s/t italiano) con David Patrick Kelly, Elina Löwensohn, Juliana Francis– fuori concorso

14:00 SALA ASTRA 1

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano/inglese) con Yu Aoi, Issey Takahashi

16:30 SALA ASTRA 1

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano/inglese) con Yu Aoi, Issey Takahashi

19:15 SALA ASTRA 1

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

J’ADOR di Simone BOZZELLI (Italia, 16’, v.o. italiano s/t inglese) con Claudio Segaluscio, Federico Majorana, Lorenzo Amici

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA)di Jorge CUCHÍ (Messico, 122’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con José Antonio Toledano, Karla Coronado – V.M.18*

22:15 SALA ASTRA 1

GIORNATE DEGLI AUTORI

SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Gianluca DE SERIO, Massimiliano DE SERIO (Italia, Francia, Belgio, 104’, v.o. italiano s/t inglese) con Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Licia Lanera, Antonella Carone, Giuseppe Loconsole – V.M. 14*

14:15 SALA ASTRA 2

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano/inglese) con Yu Aoi, Issey Takahashi

16:45 SALA ASTRA 2

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano/inglese) con Yu Aoi, Issey Takahashi

19:30 SALA ASTRA 2

SETTIMANA DELLA CRITICA – SIC@SIC

J’ADOR di Simone BOZZELLI (Italia, 16’, v.o. italiano s/t inglese) con Claudio Segaluscio, Federico Majorana, Lorenzo Amici

A SEGUIRE

SETTIMANA DELLA CRITICA

50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA)di Jorge CUCHÍ (Messico, 122’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con José Antonio Toledano, Karla Coronado – V.M.18*

22:30 SALA ASTRA 2

GIORNATE DEGLI AUTORI

SPACCAPIETRE - UNA PROMESSA di Gianluca DE SERIO, Massimiliano DE SERIO (Italia, Francia, Belgio, 104’, v.o. italiano s/t inglese) con Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Licia Lanera, Antonella Carone, Giuseppe Loconsole – V.M. 14*

20:30 ARENA LIDO

VENEZIA 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO (Messico, Francia, 88’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen – V.M. 14*

A SEGUIRE

VENEZIA 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ (Germania, Francia, 111’, v.o. tedesco s/t italiano) con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider

20:30 ARENA GIARDINI

VENEZIA 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO (Messico, Francia, 88’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen – V.M. 14*

A SEGUIRE

VENEZIA 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ (Germania, Francia, 111’, v.o. tedesco s/t italiano) con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE (Italia, 89’, v.o. italiano s/t inglese) con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro, Ileana Rigano, Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano) con Yu Aoi, Issey Takahashi

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ (Germania, Francia, 111’, v.o. tedesco s/t italiano) con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO (Messico, Francia, 88’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen – V.M. 14*

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA (Messico, Francia, Colombia, 96’, v.o. spagnolo/lingua maya/inglese s/t italiano) con Indira Andrewin, Gilberto Barraza, Mariano Tun Xool

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing (Cina, 114’, v.o. mandarino s/t italiano) con Ke Bai, Miao Miao, Zhang Songwen

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

FUORI CONCORSO

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI (Italia, 83’, v.o. italiano s/t inglese)

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV (Kazakistan, Francia, 90’, v.o. kazako/russo s/t italiano) con Azamat Nigmanov, Kamila Nugmanova, Sanjar Madi

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI (Italia, Romania, UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con James Norton, Daniel Lamont

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

VENEZIA 77

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano) con Yu Aoi, Issey Takahashi

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

MA MA HE QI TIAN DE SHI JIAN – MAMA di LI Dongmei (Cina, 134’, v.o. cinese s/t italiano) con Cheng Shuqiong, Wang Xiaoping, Ge Wendan

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA

50 (O DOS BALLENAS SE ENCUENTRAN EN LA PLAYA) di Jorge CUCHÍ (Messico, 122’, v.o. spagnolo s/t italiano) con José Antonio Toledano, Karla Coronado – V.M. 18*

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI SPECIALI

EXTRALISCIO – PUNK DA BALERA di Elisabetta SGARBI (Italia, 93’, v.o. italiano s/t inglese) con Mirco Mariani, Moreno Conficconi, Mauro Carlini

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

LE SORELLE MACALUSO di Emma DANTE (Italia, 89’, v.o. italiano s/t inglese) con Viola Pusateri, Eleonora De Luca, Simona Malato, Susanna Piraino, Serena Barone, Maria Rosaria Alati, Anita Pomario, Donatella Finocchiaro, Ileana Rigano, Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

SPY NO TSUMA (WIFE OF A SPY) di Kiyoshi KUROSAWA (Giappone, 115’, v.o. giapponese s/t italiano) con Yu Aoi, Issey Takahashi

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ (Germania, Francia, 111’, v.o. tedesco s/t italiano) con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO (Messico, Francia, 88’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen – V.M. 14*

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

SELVA TRÁGICA di Yulene OLAIZOLA (Messico, Francia, Colombia, 96’, v.o. spagnolo/lingua maya/inglese s/t italiano) con Indira Andrewin, Gilberto Barraza, Mariano Tun Xool

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

BU ZHI BU XIU (THE BEST IS YET TO COME) di WANG Jing (Cina, 114’, v.o. mandarino s/t italiano) con Ke Bai, Miao Miao, Zhang Songwen

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

FUORI CONCORSO

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI (Italia, 83’, v.o. italiano s/t inglese)

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV (Kazakistan, Francia, 90’, v.o. kazako/russo s/t italiano) con Azamat Nigmanov, Kamila Nugmanova, Sanjar Madi

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI (Italia, Romania, UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con James Norton, Daniel Lamont

Venerdì 11 settembre 2020

16:45 SALA GRANDE

VENEZIA 77

SƏPƏLƏNMIŞ ÖLÜMLƏR ARASINDA (IN BETWEEN DYING) di Hilal BAYDAROV (Azerbaijan, USA, 92’, v.o. azero s/t italiano/inglese) con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva

19:00 SALA GRANDE

VENEZIA 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO (USA, 108’, v.o. inglese s/t italiano) con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

22:00 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA (Spagna, 78’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre

14:00 SALA DARSENA

ORIZZONTI

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ (Filippine, 157’, v.o. tagalog s/t italiano/inglese) con Bart Guingona, DMs Boongaling, Nanding Josef

17:30 SALA DARSENA

ORIZZONTI

SEGUE Q&A DOPO LA PROIEZIONE

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO (Italia, 109’, v.o. italiano s/t inglese) con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli

21:00 SALA DARSENA

FUORI CONCORSO

PAOLO CONTE, VIA CON ME di Giorgio VERDELLI (Italia, 100’, v.o. italiano/francese s/t italiano/inglese) con Luca Zingaretti, Roberto Benigni, Caterina Caselli, Isabella Rossellini, Francesco De Gregori, Patrice Leconte

14:00 PALABIENNALE

ORIZZONTI

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ (Filippine, 157’, v.o. tagalog s/t italiano/inglese) con Bart Guingona, DMs Boongaling, Nanding Josef

17:30 PALABIENNALE

ORIZZONTI

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO (Italia, 109, v.o. italiano s/t inglese) con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli

21:00 PALABIENNALE

FUORI CONCORSO

PAOLO CONTE, VIA CON ME di Giorgio VERDELLI (Italia, 100’, v.o. italiano/francese s/t italiano/inglese) con Luca Zingaretti, Roberto Benigni, Caterina Caselli, Isabella Rossellini, Francesco De Gregori, Patrice Leconte

19:30 SALA GIARDINO

ORIZZONTI – CORTOMETRAGGI

ANITA di Sushma KHADEPAUN (India, USA, 17’, v.o. gujarati/inglese s/t italiano/inglese) con Aditi Vasudev, Mitra Gadhvi, Sanjivani Sathe

SOGNI AL CAMPO di Magda GUIDI animazione (Francia, Italia, 9’, v.o. senza dialoghi)

À FLEUR DE PEAU di Meriem MESRAOUA (Francia, Qatar, Algeria, 15’, v.o. arabo s/t italiano/inglese) con Amina Hilal, Salima Abada, Mohammed Benameur

MIEGAMASIS RAJONAS (PLACES) di Vytautas KATKUS (Lituania, 13’, v.o. lituano s/t italiano/inglese) con Vygantas Bachmackij, Karolis Kasperavicius, Vismante Ruzgaite

WAS WAHRSCHEINLICH PASSIERT WÄRE, WÄRE ICH NICHT ZUHAUSE GEBLIEBEN (WHAT PROBABLY WOULD HAVE HAPPENED, IF I HADN’T STAYED AT HOME) di Willy HANS (Germania, 20’, v.o. tedesco/inglese s/t italiano/inglese) con Anne Rohde, Hauke Heumann, Victoria Schulz

WORKSHOP di Judah FINNIGAN (Nuova Zelanda, 16’, v.o. inglese s/t italiano) con Elizabeth Winders, TJ Snow, Richard Crouchley

SÌ di Luca FERRI (Italia, 19’, v.o. italiano (testo) s/t inglese) – fuori concorso

14:00 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI (Italia, 83’, v.o. italiano s/t inglese)

16:15 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN (USA, 109’, v.o. inglese s/t italiano) con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell – V.M. 14*

19:30 SALA ASTRA 1

GIORNATE DEGLI AUTORI

KONFERENTSIYA (CONFERENCE) di Ivan I. TVERDOVSKIY (Russia, Estonia, Italia, UK, 130’, v.o. russo s/t italiano) con Natalya Pavlenkova, Natalya Potapova, Kseniya Zueva – V.M. 14*

22:15 SALA ASTRA 1

GIORNATE DEGLI AUTORI

MA MA HE QI TIAN DE SHI JIAN – MAMA di LI Dongmei (Cina, 134’, v.o. cinese s/t italiano) con Cheng Shuqiong, Wang Xiaoping, Ge Wendan

14:15 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI (Italia, 83’, v.o. italiano s/t inglese)

16:30 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN (USA, 109’, v.o. inglese s/t italiano) con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell – V.M. 14*

19:45 SALA ASTRA 2

GIORNATE DEGLI AUTORI

KONFERENTSIYA (CONFERENCE) di Ivan I. TVERDOVSKIY (Russia, Estonia, Italia, UK, 130’, v.o. russo s/t italiano) con Natalya Pavlenkova, Natalya Potapova, Kseniya Zueva – V.M. 14*

22:30 SALA ASTRA 2

GIORNATE DEGLI AUTORI

MA MA HE QI TIAN DE SHI JIAN – MAMA di LI Dongmei (Cina, 134’, v.o. cinese s/t italiano) con Cheng Shuqiong, Wang Xiaoping, Ge Wendan

20:30 ARENA LIDO

VENEZIA 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO (USA, 108’, v.o. inglese s/t italiano) con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

A SEGUIRE

VENEZIA 77

SƏPƏLƏNMIŞ ÖLÜMLƏR ARASINDA (IN BETWEEN DYING) di Hilal BAYDAROV (Azerbaijan, USA, 92’, v.o. azero s/t italiano) con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva

20:30 ARENA GIARDINI

VENEZIA 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO (USA, 108’, v.o. inglese s/t italiano) con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

A SEGUIRE

VENEZIA 77

SƏPƏLƏNMIŞ ÖLÜMLƏR ARASINDA (IN BETWEEN DYING) di Hilal BAYDAROV (Azerbaijan, USA, 92’, v.o. azero s/t italiano) con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva

09:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ (Germania, Francia, 111’, v.o. tedesco s/t italiano) con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO (Messico, Francia, 88’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen – V.M. 14*

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN (USA, 109’, v.o. inglese s/t italiano) con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell – V.M. 14*

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

SƏPƏLƏNMIŞ ÖLÜMLƏR ARASINDA (IN BETWEEN DYING) di Hilal BAYDAROV (Azerbaijan, USA, 92’, v.o. azero s/t italiano) con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO (USA, 108’, v.o. inglese s/t italiano) con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV (Kazakistan, Francia, 90’, v.o. kazako/russo s/t italiano) con Azamat Nigmanov, Kamila Nugmanova, Sanjar Madi

13:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI (Italia, Romania, UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con James Norton, Daniel Lamont

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

FUORI CONCORSO

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY (USA, 118’, v.o. inglese s/t italiano) – V.M. 14*

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO (Italia, 109, v.o. italiano s/t inglese) con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli

22:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ (Filippine, 157’, v.o. tagalog s/t italiano) con Bart Guingona, DMs Boongaling, Nanding Josef

9:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

LA VERITÀ SU LA DOLCE VITA di Giuseppe PEDERSOLI (Italia, 83’, v.o. italiano s/t inglese)

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN (USA, 109’, v.o. inglese s/t italiano) con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell – V.M. 14*

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

TENGO MIEDO TORERO (MY TENDER MATADOR) di Rodrigo SEPÚLVEDA (Cile, Argentina, Messico, 93’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Julieta Zylberberg – V.M. 14*

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA

TVANO NEBUS (THE FLOOD WON’T COME) di Marat SARGSYAN (Lituania, 97’, v.o. lituano s/t italiano) con Valentinas Masalskis, Remigijus Vilkaitis, Sigitas Račkys – V.M. 14*

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI - EVENTI SPECIALI

SAMP di Flavia MASTRELLA, Antonio REZZA (Italia, 78’, v.o. italiano s/t inglese) con Antonio Rezza, Patrizia Puddu, Silvana Cionfoli

09:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

UND MORGEN DIE GANZE WELT (AND TOMORROW THE ENTIRE WORLD) di Julia VON HEINZ (Germania, Francia, 111’, v.o. tedesco s/t italiano) con Mala Emde, Noah Saavedra, Tonio Schneider

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

NUEVO ORDEN di Michel FRANCO (Messico, Francia, 88’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen – V.M. 14*

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

RUN HIDE FIGHT di Kyle RANKIN (USA, 109’, v.o. inglese s/t italiano) con Isabel May, Thomas Jane, Radha Mitchell – V.M. 14*

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

SƏPƏLƏNMIŞ ÖLÜMLƏR ARASINDA (IN BETWEEN DYING) di Hilal BAYDAROV (Azerbaijan, USA, 92’, v.o. azero s/t italiano) con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO (USA, 108’, v.o. inglese s/t italiano) con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

ZHELTAYA KOSHKA (YELLOW CAT) di Adilkhan YERZHANOV (Kazakistan, Francia, 90’, v.o. kazako/russo s/t italiano) con Azamat Nigmanov, Kamila Nugmanova, Sanjar Madi

13:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

NOWHERE SPECIAL di Uberto PASOLINI (Italia, Romania, UK, 96’, v.o. inglese s/t italiano) con James Norton, Daniel Lamont

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

FUORI CONCORSO

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY (USA, 118’, v.o. inglese s/t italiano) – V.M. 14*

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO (Italia, 109, v.o. italiano s/t inglese) con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli

22:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ (Filippine, 157’, v.o. tagalog s/t italiano) con Bart Guingona, DMs Boongaling, Nanding Josef



Sabato 12 settembre 2020

19:00 SALA GRANDE

CERIMONIA DI PREMIAZIONE – INVITI

21:00 SALA GRANDE

FUORI CONCORSO – FILM DI CHIUSURA

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI (Italia, 98’, v.o. italiano s/t inglese) con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo, Lino Musella

19:00 SALA DARSENA

DIRETTA DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE– INVITI

19:00 PALABIENNALE

DIRETTA DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

A SEGUIRE

FUORI CONCORSO – FILM DI CHIUSURA

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI (Italia, 98’, v.o. italiano s/t inglese) con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo, Lino Musella

20:00 SALA GIARDINO

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE DEL FUTURO – PREMIO VENEZIA OPERA PRIMA “LUIGI DE LAURENTIIS”

22:30 SALA GIARDINO

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ARGENTO - GRAN PREMIO DELLA GIURIA

13:45 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY (USA, 118’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) – V.M. 14*

16:30 SALA ASTRA 1

FUORI CONCORSO

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA (Spagna, 78’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre

19:30 SALA ASTRA 1

GIORNATE DEGLI AUTORI

200 METERS di Ameen NAYFEH (Palestina, Giordania, Qatar, Italia, Svezia, 90’, v.o. arabo s/t italiano) con Ali Suliman, Anna Unterberger, Motaz Malhees – V.M. 14*

22:00 SALA ASTRA 1

GIORNATE DEGLI AUTORI

TENGO MIEDO TORERO (MY TENDER MATADOR) di Rodrigo SEPÚLVEDA (Cile, Argentina, Messico, 93’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Julieta Zylberberg – V.M. 14*

14:00 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY (USA, 118’, v.o. inglese s/t italiano/inglese) – V.M. 14*

16:45 SALA ASTRA 2

FUORI CONCORSO

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA (Spagna, 78’, v.o. spagnolo s/t italiano/inglese) con Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre

19:45 SALA ASTRA 2

GIORNATE DEGLI AUTORI

200 METERS di Ameen NAYFEH (Palestina, Giordania, Qatar, Italia, Svezia, 90’, v.o. arabo s/t italiano) con Ali Suliman, Anna Unterberger, Motaz Malhees – V.M. 14*

22:15 SALA ASTRA 2

GIORNATE DEGLI AUTORI

TENGO MIEDO TORERO (MY TENDER MATADOR) di Rodrigo SEPÚLVEDA (Cile, Argentina, Messico, 93’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Alfredo Castro, Leonardo Ortizgris, Julieta Zylberberg – V.M. 14*

20:30 ARENA LIDO

FUORI CONCORSO – FILM DI CHIUSURA

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI (Italia, 98’, v.o. italiano s/t inglese) con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo, Lino Musella

A SEGUIRE

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ORO

20:30 ARENA GARDINI

FUORI CONCORSO – FILM DI CHIUSURA

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI (Italia, 98’, v.o. italiano s/t inglese) con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo, Lino Musella

A SEGUIRE

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ORO

12:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

SƏPƏLƏNMIŞ ÖLÜMLƏR ARASINDA (IN BETWEEN DYING) di Hilal BAYDAROV (Azerbaijan, USA, 92’, v.o. azero s/t italiano) con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

VENEZIA 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO (USA, 108’, v.o. inglese s/t italiano) con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA (Spagna, 78’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

FUORI CONCORSO – FILM DI CHIUSURA

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI (Italia, 98’, v.o. italiano s/t inglese) con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo, Lino Musella

10:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ (Filippine, 157’, v.o. tagalog s/t italiano) con Bart Guingona, DMs Boongaling, Nanding Josef

16:00 MULTISALA ROSSINI 2

ORIZZONTI

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO (Italia, 109, v.o. italiano s/t inglese) con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli

19:00 MULTISALA ROSSINI 2

FUORI CONCORSO

CITY HALL di Frederick WISEMAN (USA, 275’, v.o. inglese s/t italiano)

12:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

CRAZY, NOT INSANE di Alex GIBNEY (USA, 118’, v.o. inglese s/t italiano) – V.M. 14*

15:00 MULTISALA ROSSINI 3

FUORI CONCORSO

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA (Spagna, 78’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre

18:00 MULTISALA ROSSINI 3

SETTIMANA DELLA CRITICA – EVENTO SPECIALE – FILM DI CHIUSURA

THE ROSSELLINIS di Alessandro ROSSELLINI (Italia, Lettonia, 99’, v.o. italiano/inglese/spagnolo/francese s/t italiano) con Isabella Rossellini, Renzo Rossellini, Ingrid Rossellini

21:00 MULTISALA ROSSINI 3

GIORNATE DEGLI AUTORI

SAINT-NARCISSE di Bruce LABRUCE (Canada, 101’, v.o. inglese/francese s/t italiano/inglese) con Félix-Antoine Duval, Tania Kontoyanni, Alexandra Petrachuk – V.M. 14*

12:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

SƏPƏLƏNMIŞ ÖLÜMLƏR ARASINDA (IN BETWEEN DYING) di Hilal BAYDAROV (Azerbaijan, USA, 92’, v.o. azero s/t italiano) con Orkhan Iskandarli, Rana Asgarova, Maryam Naghiyeva

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

VENEZIA 77

NOMADLAND di Chloé ZHAO (USA, 108’, v.o. inglese s/t italiano) con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO

30 COINS (30 MONEDAS) di Álex DE LA IGLESIA (Spagna, 78’, v.o. spagnolo s/t italiano) con Eduard Fernández, Megan Montaner, Miguel Ángel Silvestre

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

FUORI CONCORSO – FILM DI CHIUSURA

LASCIAMI ANDARE di Stefano MORDINI (Italia, 98’, v.o. italiano s/t inglese) con Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa, Serena Rossi, Antonia Truppo, Lino Musella

10:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

LAHI, HAYOP (GENUS PAN) di Lav DIAZ (Filippine, 157’, v.o. tagalog s/t italiano) con Bart Guingona, DMs Boongaling, Nanding Josef

16:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

ORIZZONTI

I PREDATORI di Pietro CASTELLITTO (Italia, 109, v.o. italiano s/t inglese) con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli

19:00 IMG CINEMAS CANDIANI 2

FUORI CONCORSO

CITY HALL di Frederick WISEMAN (USA, 275’, v.o. inglese s/t italiano)

Domenica 13 settembre 2020

15:30 MULTISALA ROSSINI 1

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ORO

18:30 MULTISALA ROSSINI 1

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ORO

21:30 MULTISALA ROSSINI 1

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ORO

15:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ORO

18:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ORO

21:30 IMG CINEMAS CANDIANI 1

PROIEZIONE DEL FILM VINCITORE DEL LEONE D’ORO