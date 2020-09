Leone d'oro a Nomadland, premio a Favino come migliore attore

Nomadland di Chloé Zhao è il vincitore del Leone d'oro della 77. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La Coppa Volpi per il miglior attore va, invece, all'interpretazione di Pierfrancesco Favino in Padrenostro e quella per la miglior attrice a Vanessa Kirby per il suo ruolo in Pieces of a Woman. Per Orizzonti vince l'Iran con The Wasteland di Ahmad Bahrami mentre il Leone d'argento va a Nuevo Orden (New Order) di Michel Franco.

Concorso ufficiale: tutti i vincitori

Miglior film: Nomadland di Chloé Zhao

Coppa Volpi per miglior attrice: Vanessa Kirby per Pieces of a Woman

Coppa Volpi per miglior attore: Pierfrancesco Favino per il film Padrenostro

Migliore sceneggiatura: Chaitanya Tamhane per il film indiano The Disciple

Premio speciale della giuria: Andrey Konchalovsky per Dorogie Tovarischi! (Dear Comrades!)

Miglior attore/attrice emergente (Premio Mastroianni): Rouhollah Zamani per il film iraniano Khorshid (Sun Children)

Leone D'Argento Miglior Regia: Kiyoshi Kurosawa per Spy no Tsuma (Wife of a Spy)

Leone D'Argento Gran Premio della Giuria: Nuevo Orden (New Order) di Michel Franco

Orizzonti: i vincitori

Miglior film: Dashte Khamoush (The Wasteland) di Ahmad Bahrami

Miglior regia: Lav Diaz per Lahi, Hayop

Premio speciale: Ana Rocha De Sousa per Listen

Miglior attrice: Khansa Batma per Zanka Contact

Miglior attore: Yahya Mahayni per The Man Who Sold His Skin

Miglior sceneggiatura: I predatori (The Predators) di Pietro Castellitto

Miglior cortometraggio: Entre tú y Milagros di Mariana Saffon

Leone del Futuro premio opera prima "Luigi De Laurentis": Listen di Ana Rocha De Sousa

Miglior storia in realtà virtuale, Miglior esperienza in realtà virtuale e Miglior VR: Sha Si Da Ming Xing (Killing A Superstar) di Fan Fan; Finding Pandora X di Kiira Benzing; The Hangman at Home - An Immersive Single UserExperience di Michelle Kranot, Uri Kranot