Si alza il sipario sulla Mostra del Cinema: i film in programma oggi

Comincia oggi la 77. Mostra del Cinema di Venezia, che mai come quest'anno ha il sapore della scommessa. Ad inaugurarla sarà il film Lacci di Daniele Lucchetti, tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, e interpretato da Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher. Madrina della serata di apertura (e poi di chiusura) sarà l'attrice Anna Foglietta. Riflettori anche sull'attrice Tilda Swinton, che ricevrà il Leone d'Oro alla carriera.

A differenza di altri festival del cinema, la Mostra si fa, tra muri, mascherine e distanziamento sociale. Pochi attori internazionali e tanti italiani. Se negli anni scorsi il pericolo numero uno era il terrorismo, oggi il Lido ha alzato le paratoie per paura del virus. Restanoo i varchi, per controllare il contenuto degli zaini e il badge degli accreditati. A questo si aggiungerà la misurazione della febbre e l'invito a sanificare le mani. Una cosa è certa: per seguire questo festival bisogna essere digitali e smart, tutto passa per una piattaforma digitale di prenotazione e relativo tracciamento. La conseguenza positiva è un festival paper free.

Va da sé, saranno banditi gli assembramenti, motivo per cui il festival rinuncia ad occasioni glamour e di rappresentanza eliminando cene ufficiali, a cominciare da quella tradizionale di apertura che si trasforma in una cena ristretta a giurie e delegazioni, dopo la cerimonia e il film di Luchetti. All'apertura in Sala Grande ci sarà anche il ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini, mentre otto direttori di festival europei sono attesi per ribadire l'importanza del cinema.

Film in programma oggi alla Mostra