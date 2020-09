Greta Thunberg alla Mostra del Cinema: su Zoom, durante la ricreazione

Greta Thunberg, l'attivista ambientalista svedese, ispiratrice del movimento globale Fridays for future, è tornata sui banchi di scuola dopo l'anno sabbatico passato in giro per il mondo per sensibilizzare sui temi della salvaguardia del Pianeta e dunque non sarà al Lido di Venezia, oggi, per il film Greta di Nathan Grossman.

Greta Thunberg in videoconferenza a Venezia 77

Greta, durante la conferenza stampa del film di oggi, si collegherà via Zoom, ma non perderà la lezione, perché lo farà durante la ricreazione scolastica: una quindicina di minuti tra una campanella e l'altra.

