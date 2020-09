Mostra del Cinema, oggi in concorso "Miss Marx" e "Pieces of a Woman"

Dopo il giorno di Pierfrancesco Favino, in concorso con Padrenostro, e l'intervento in videoconferenza di Greta Thunberg, oggi al Lido di Venezia sono previsti due film in gara a Venezia 77, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli con Romola Garai e Patrick Kennedy e Pieces of a Woman, produzione ungherese-canadese di Kornél Mundruczó, con Vanessa Kirby, Shia LaBeouf, Ellen Burstyn, Molly Parker e Benny Safdie.

