È il giorno di Notturno di Gianfranco Rosi, terzo dei quattro italiani in concorso

Alla Mostra del Cinema di Venezia è il giorno del terzo dei quattro film italiani in concorso, Notturno, documentario girato in Medio Oriente da Gianfranco Rosi, già Leone d'oro con Sacro Gra e poi Orso d'oro a Berlino e candidato all'Oscar con Fuocoammare. In gara anche Amos Gitai con Laila in Haifa: girato con un cast corale di attori israeliani e palestinesi, intreccia le storie di cinque donne.

Leone d'Oro alla Carriera

In serata la regista di Hong Kong Ann Hui riceve il Leone d'Oro alla Carriera e presenta fuori concorso il suo nuovo film Love after love, adattamento del primo racconto pubblicato di Zhang Ailing (Eileen Chang) su una ragazza che a Hong Kong, poco prima della seconda guerra mondiale, si ritrova strumento nell'adescamento di uomini ricchi e potenti. Sempre fuori concorso viene presentato per la prima volta Hopper/Welles, conversazione intima e rivelatrice del 1970 tra Dennis Hopper, all'epoca sulla cresta dell'onda grazie a Easy Rider, e Orson Welles, da sempre un iconoclasta e un intervistatore dall'autorità inquisitoria.

