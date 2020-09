Tilda Swinton buca lo schermo con un monologo tra cinema e teatro: è l'azzardo di Almodovar

Stiloso, intelligente, profondo: The Human Voice di Pedro Almodovar, ispirato dall'opera di Jean Cocteau, è un azzardo, un un cortometraggio della durata di trenta minuti senza trama e con un unico personaggio che porta avanti, da solo, un flusso di coscienza su cui si regge tutto il film. Sembra quasi di stare a teatro e sembra quasi di stare davanti a un esercizio di stile dello stesso regista. Tra giochi di colori, stile, arte, costumi e inquadrature niente è lasciato al caso da un regista che è in grado di dire tutto senza dover spiegare niente. Non c'è trama, non c'è storia, c'è solo il vaneggiamento di una donna che vacilla tra il folle e il malinconico, tra il desiderio di amare e la consapevolezza di averlo perso per sempre.

Pedro Almodovar porta il teatro al cinema e mescola le carte di questi due modus operandi al punto da creare uno stile ibrido mischiando la finzione con la realtà. Il regista spagnolo non ha paura di mostrare il backstage del set del suo film perché, mostrarlo equivale a mostrare, come dice lui stesso, la pelle, la vera essenza del film stesso.

«Per me quest'adattamento è una sorta di esperimento - commenta Almodovar - un mio capriccio per mostrare sullo schermo cinematografico quello che a teatro viene definito quarta parete mostrando i retroscena, la realtà dietro la finzione. È stata quasi un'opera liberatoria dove mi sono liberato di diversi limiti come l'uso della mia lingua madre, sperimentando invece con linglese o il limite della durata minima di 90 minuti. Ma un'opera così libera, per riuscire bene, ha bisogno anche di tanto rigore ed è quello che ho cercato di mantenere».

Tilda Swinton regala al pubblico un'interrpetazione impeccabile, quasi senza senso ma, proprio per questo, così reale da farci credere che sia in carne e ossa su un palcoscenico davanti a noi. Esce quasi dallo schermo il suo personaggio, la si può percepire in sala in tutta la sua inciruezza, sensibilità, debolezza, smarrimento. Pedro Almodovar mette in scena le contraddizioni di tutti gli stati d'animo che attraversano il corpo e la mente di una donna che ama ma è stata lasciata tra disperazione, rabbia, perdita di controllo e dipendenza affettiva. Ci si può identificare, a modo proprio, in ognuno di questi moti dell'animo che vengono rappresentati in tutta la loro crudezza, il che li rende ancora più belli e permette di arrivare nel profondo dello spettatore.

Quella interpretata da Tilda Swinton in The Human Voice è una donna sull'orlo dell'abisso che si trova a vivere le conseguenze del rischio di lasciarsi andare all'amore ma il rischio è una parte imprescindibile di questo sentimento. L'unica voce che si sente è la sua, tutto il resto sarebbe superfluo. È al telefono con il suo ex amante, in una conversazione di cui si sente un solo punto di vista ma quello che dovrebbe essere un dialogo si riduce a un monologo di lei che sembra quasi parlare con se stessa e la propria coscienza. Basta tutta la sua disperazione e incoerenza a riempire il set cinematografico che fa da sfondo al suo vortice di pensieri e basta il suo sguardo perso a fare da volto a un'insieme di emozioni altremodo difficilmente rappresentabili.