Venezia 77: è la giornata di Salvatore Mereu e Luca Guadagnino

È la giornata degli italiani quella di oggi alla 77. mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. A presentare al pubblico le loro nuove pellicole fuori concorso ci sono due dei più noti registi italiani: Salvatore Mereu con Assandira e Luca Guadagnino che sperimenta la forma del documentario con un film sulla vita di Salvatore Ferragamo, Salvatore - The shoemaker of dreams.

Luca Guadagnino e Salvatore Ferragamo: due "outsider" che diventano fuoriclasse

Quello presentato da Luca Guadagnino è un lungo documentario che racconta con grande veridcità la vita e le grandi innovazioni di un uomo che partendo da meno di zero ha saputo costruire un impero basato su una grande passione: quella di dare alle donne comodità senza rinunciare alla bellezza.

«Ho iniziato questa collaborazione con la famiglia Ferragamo qualche anno fa quando ho abuto modo di leggere la biografia di Salvatore e ho bsubito pensato che farne un film sarebbe stato stupendo - sostiene Luca Guadagnino durante la conferenza stampa -. Ho voluto far incrociare due mondi così distanti ma vicini come il mondo del cinema e della moda e dopo aver raccolto una serie di materiali di archivio sia interni sia esterni alla collezione ferragamo ho pensato che volevo buttarmi in un pezzo di storia della moda ma anche del cinema».

Per certi versi ci sono delle assonanze tra la vita di Ferragamo e lo stesso Guadagnino, due uomini che da un paesino del sud si fanno strada e si impongono nel mondo artistico internazionale. Il regista di origini siciliane, infatti, non nasconde un suo riconoscersi in qualche modo nell'esperienza del genio delle scarpe ma ciò che lo avvicina di più a Ferragamo è più un suo sentirsi un outsider nella vita.

«Non oserei mai paragonare la mia esperienza con quella di Ferragamo, certamente lui è stato sempre un fuoriclasse ma in qualche modo anche un outsider e questo è un lato che mi affascina molto di lui in quanto io stesso mi considero tale».

Il film, in sé, oltre che essere il racconto della vita di un uomo geniale sembra essere anche un omaggio alla storia del cinema raccontando, attraverso la vita di Ferragamo, anche le origini di una Hollywood che, anche grazie al lavoro di Ferragamo, inizia a fare capolino nel mondo cinematografico americano e internazionale.

