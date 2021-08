Tornatore porta a Venezia 78 "Ennio", ritratto a tutto tondo del maestro Morricone

Nuovo anteprima alla Mostra del Cinema, in programma dall'1 all'11 settembre al Lido di Venezia. La Biennale ha infatti annunciato che tra i film fuori concorso che saranno presentati, ci sarà anche Ennio di Giuseppe Tornatore, ritratto di Ennio Morricone, musicista conosciuto e amato in tutto il mondo, tra i più influenti e prolifici del Novecento, due volte Premio Oscar e autore di oltre 500 colonne sonore indimenticabili.

Il documentario sul maestro

Il documentario lo racconta attraverso una lunga intervista di Giuseppe Tornatore al maestro, testimonianze di artisti e registi - Bertolucci, Montaldo, Bellocchio, Argento, i Taviani, Verdone, Barry Levinson, Roland Joffè, Oliver Stone, Quentin Tarantino, Bruce Springsteen, Nicola Piovani, Hans Zimmer e Pat Metheny - musiche e immagini d’archivio.

Con Ennio, Tornatore ha voluto offrire anche un’indagine per svelare ciò che di Morricone si conosce poco. Come la sua passione per gli scacchi, che forse ha misteriosi legami con la sua musica. Ma anche l’origine realistica di certe sue intuizioni musicali come accade per l’urlo del coyote che gli suggerisce il tema de "Il buono il brutto, il cattivo", o il battere ritmato delle mani su alcuni bidoni di latta da parte degli scioperanti in testa ad un corteo di protesta per le vie di Roma che gli ispira il bellissimo tema di "Sostiene Pereira". Un’attitudine all’invenzione che trova conferma nel suo costante amore per la musica assoluta, e la sua vocazione a una persistente sperimentazione.

«Ho lavorato trent’anni con Ennio Morricone. - ha dichiarato Tornatore - Ho fatto con lui quasi tutti i miei film, per non contare i documentari, gli spot pubblicitari e i progetti che abbiamo cercato di mettere in piedi senza riuscirci. Durante tutto questo tempo il nostro rapporto di amicizia si è consolidato sempre di più. Così, film dopo film, man mano che la mia conoscenza del suo carattere di uomo e di artista si faceva più profonda, mi sono sempre chiesto che tipo di documentario avrei potuto fare su di lui. E oggi si è avverato il sogno. Ho voluto realizzare "Ennio" per far conoscere la storia di Morricone al pubblico di tutto il mondo che ama le sue musiche».