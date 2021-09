Jennifer Lopez e Ben Affleck insieme al Lido di Venezia

Il bacio della coppia dell'estate, che domani sfilerà sul red carpet alla prima di "The last duel"

I fan li stavano aspettando già da ieri e sono stati accontentati: baci in laguna sulla lancia per la coppia dell'estate Jennifer Lopez e Ben Affleck. I due attori sono arrivati a Venezia subito inseguiti dai fotografi che li aspettavano.

JLo e Ben Affleck alla Mostra del Cinema

I due si sono diretti al Cipriani alla Giudecca e domani saranno al Lido, dove Ben Affleck è tra i protagonisti di "The Last Duel" di Ridley Scott, fuori Concorso, alle 21.15 in Sala Grande; con lui sul red carpet ci sarà quindi JLo, con cui fa coppia da quest'estate, in un ritorno di fiamma dopo una relazione avuta nel 2001.