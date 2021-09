Diretta

Oggi, 10 settembre, alla Mostra del Cinema di Venezia arrivano gli ultimi due film del concorso: "On the job: the missing 8" di Erik Matti, racconto/affresco (tre ore e 28 minuti di durata) delle ombre nella società filippina, analizzate attraverso la scomparsa di otto persone e "Un autre monde" di Stéphane Brizé su un dirigente d'azienda (Vincent Lindon) che deve rimettere in discussione le proprie scelte. Protagonista della giornata è anche Ridley Scott: il regista riceve il Cartier Glory to the Filmmaker Award e presenta fuori concorso "The last duel", storia, basata su fatti realmente accaduti, di violenza, oltraggio tradimento e vendetta, ambientata nella Francia del XIV secolo, con Adam Driver e il ritorno di Matt Damon e Ben Affleck (arrivato a Venezia con Jennifer Lopez) in doppia veste di interpreti e cosceneggiatori.

Venezia 78, il programma di oggi