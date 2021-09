Si chiude la Mostra del Cinema: stasera la cerimonia di consegna del Leone d'Oro

Diretta

Cala il sipario sulla 78ª Mostra Internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Alle 11.30 nello spazio riservato all'Ente dello Spettacolo (Sala Tropicana 1 dell'Hotel Excelsior) saranno consegnati i premi collaterali. Alle 19 inizierà la cerimonia di premiazione ufficiale in Sala Grande (trasmessa in contemporanea anche in sala Darsena e al Palabiennale) con la madrina Serena Rossi. A seguire sarà proposto il film di chiusura fuori concorso, "Il bambino nascosto" di Roberto Andò con Silvio Orlando, storia di un professore di pianoforte che a Napoli si trova a dover proteggere un bambino, figlio di un camorrista, che ha cercato rifugio in casa sua.