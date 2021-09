Primo italiano in concorso, al Lido è il giorno di Sorrentino

Debutta oggi alla Mostra del cinema di Venezia il primo dei cinque film italiani in gara: "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino, la storia più autobiografica del cineasta napoletano, interpretata da un cast che comprende Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo e Massimiliano Gallo. A 21 anni dall'ultima volta in gara al Lido con "Holy Smoke", Jane Campion torna in corsa per il Leone d'Oro con l'adattamento dal romanzo di Thomas Savage, "The power of the dog", racconto di isolamento e necessità di amare al quale danno volto Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst.

Si compone un tris giornaliero di grandi autori in concorso con Paul Schrader, regista di "The card counter" (in arrivo nelle sale italiane dal 3 settembre con il titolo "Il collezionista di Carte"), costruito intorno al giocatore d'azzardo, ex inquirente militare William Tell (Oscar Isaac) e al suo incontro con Cirk intenzionato a vendicarsi di un nemico comune.

Fuori concorso, Daniel Geller e Dayna Goldfine raccontano uno dei più grandi cantautori americani nel documentario "Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song". Ad Orizzonti c'è in gara il regista e videoartista Yuri Ancarani, con la Venezia segreta degli adolescenti raccontata in "Atlantide". Fra le proiezioni speciali viene presentato il corto "Pietro il grande", ritratto dedicato da Antonello Sarno a Pietro Coccia, fotografo di cinema prematuramente scomparso nel 2019. Ecco alcuni dei principali appuntamenti di oggi.

Venezia 78, il programma di giovedì 2 settembre