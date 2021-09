Diretta

Oggi, 7 settembre, alla Mostra del Cinema di Venezia arriva il terzo dei cinque film italiani in gara. "Qui rido io" di Mario Martone, ritratto del grande attore e commediografo Eduardo Scarpetta (interpretato da Toni Servillo), figura iconica, tanto amata da alcuni quanto contestata da altri, della scena, padre di Eduardo, Titina e Peppino De Filippo. In gara anche "Vidblysk" (Riflesso) di Valentyn Vasyanovych, incentrato su un chirurgo ucraino, Serhiy, che dopo aver passato un periodo da prigioniero dei russi in zona di guerra, prova a dare una volta alla sua vita e alla relazione con la sua famiglia.

Venezia 78, principali appuntamenti 7 settembre