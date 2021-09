A Venezia è il giorno di Kristen Stewart nei panni di Lady D. Grande attesa per "Dune"

Kristen Stewart nei panni di Lady Diana, messa in scena nei giorni decisivi per le sorti del suo matrimonio in "Spencer" di Pablo Larrain (in concorso) e la coppia Timothée Chalamet/Zendaya nel fantascientifico "Dune" di Denis Villeneuve (fuori concorso), nuovo adattamento dal classico di Frank Herbert, sono i protagonisti più attesi oggi, 3 settembre, alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. In gara per il Leone d'oro anche il debutto alla regia di Maggie Gyllenhaal che porta sul schermo in "The lost daughter", con il premio Oscar Olivia Colman, il romanzo di Elena Ferrante, "La Figlia Oscura".

Venezia 78, il programma del 3 settembre

Tra i fuori concorso lo scontro tra i soldati ucraini e i separatisti appoggiati dalla Russia nella regione del Donbass è raccontato dal documentario "Tranchées" di Loup Bureau. In Orizzonti Extra è il giorno di "La ragazza ha volato" di Wilma Labate, racconto basato su una sceneggiatura della cineasta e dei fratelli D'Innocenzo, incentrato su una sedicenne fiera e solitaria, rimasta incinta dopo dopo aver subito una violenza. Ecco i principali appuntamenti di domani: